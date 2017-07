Francesca Barra e Claudio Santamaria / Ecco com'è nata la loro storia: "Avevamo 11 e 16 anni..."

Francesca Barra

Se inizialmente si parlava solo gossip, ora è tutto confermato: Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme! La conferma è arrivata da qualche giorno ma intervistata dal settimanale F, la giornalista e scrittrice ha raccontato com'è nato questo amore e come si sono conosciuti: "Galeotta è stata una cena che abbiamo fatto a Roma nel febbraio scorso, ma in realtà ci conosciamo da quando siamo ragazzini. - racconta la Barra senza filtri, e svela come la loro storia risalga alla loro adolescenza - Lui è stato l’uomo con il quale ho fatto il primo ‘lento’ della mia vita. Avevo 11 anni, Claudio 16. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Entrambi infatti siamo originari della Basilicata e Claudio d’estate da Roma tornava al paese per le vacanze".

FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA, AMORE NATO GRAZIE AD UN "LENTO"

UNA STORIA DA FILM

Un racconto che sa quasi di un film di quelli di cui Santamaria è stato anche protagonista. Francesca Barra svela però che il loro non è stato un colpo di fulmine, anche se: "Recentemente mi ha confessato che era rimasto colpito dal mio sguardo. Anche se nelle estati successive non ci siamo più considerati, lui era preso dai videogiochi". Il tempo però ha voluto che la Barra e Santamaria si ritrovassero e si innamorassero: "Ricordo quella sera come una delle più leggere e spensierate della mia vita dopo tanta sofferenza. Venivo da un periodo orrendo: la crisi del rapporto con mio marito, la malattia della mia migliore amica, che sarebbe morta di lì a poco. - racconta la Barra - Con Claudio quella sera è come se mi fossi riappropriata della mia vita, ricordata che non ero solo una moglie e una madre ma anche una donna. Come due ragazzi abbiamo parlato di musica, riso, scherzato. Sembrava ci conoscessimo da sempre" conclude felice.

