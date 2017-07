GIORGIA / L’album Oronero conquista il disco di platino (Wind Summer Festival)

Giorgia, si esibisce questa sera al Wind Summer Festival

SOLD OUT IL TOUR DEL 2017

Giorgia parteciperà alla puntata di oggi del Wind Summer Festival. Uno dei nomi, ormai da anni, più importanti della scena musicale italiana, con una voce che dal vivo sa regalare grandissime emozioni, ma che ha saputo restare moderna ed efficace anche col passare del tempo. Per Giorgia questo 2017 a livello musicale è particolarmente speciale perché celebra il successo dell'album della cantante romana uscito nell'anno precedente. “Oronero” è stato uno dei dischi di musica italiana più venduti dell'anno, tanto da ottenere la certificazione del disco di platino che sarà consegnato a Giorgia proprio in occasione della sua esibizione al Wind Summer Festival. Un successo che è proseguito anche in questo 2017 con le molte tappe sold out dell'Oronero Tour 2017, che hanno mostrato una Giorgia in grande spolvero sia nell'interpretare i suoi consueti cavalli di battaglia, ormai conosciuti da tutti, sia nelle cover delle più grandi artiste soul e rythm 'n' blues che restano sempre nel cuore di Giorgia, sin da quando giovanissima accompagnava con la sua voce il papà con il gruppo “Vorrei la pelle nera”, ispirato proprio ai classici della musica black. Oronero infatti, almeno per certi versi, è stato sicuramente il disco più maturo e completo di Giorgia, e non stupisce che sia riuscito nel corso di un anno intero a fare incetta di riconoscimenti. Per Giorgia la qualità del lavoro e della scrittura musicale è stata raggiunta progressivamente, dopo un lungo periodo negli anni novanta in cui sembrava che la sua straordinaria voce non riuscisse a trovare gli autori giusti per esprimersi al meglio. Ora l'impasse è stato superato e Giorgia e “Oronero” riceveranno il giusto tributo anche sul palco del Wind Summer Festival, nella puntata in onda su Canale 5 martedì 25 luglio 2017.

GIORGIA, GLI ESORDI CON COME SAPREI

Ne è passato di tempo da quando la cantante romana con “Come saprei” è riuscita a conquistare la vittoria nel Festival della Canzone italiana. Giorgia è stata protagonista della scena musicale italiana nei successivi vent'anni attraversando un'evoluzione straordinaria, dando a volte più spazio alla sua anima soul, in altri casi lasciando sfogare la voglia di sperimentare nell'elettronica. Di sicuro i risultati finali sono stati notevoli e Giorgia ha saputo entrare nel cuore di milioni di italiani con canzoni come “Gocce di memoria”, che ha accompagnato uno dei film maggiormente riusciti del regista di orgine turca Ferzan Ozpetek, ovvero “La finestra di fronte” o anche “Di sole e d'azzurro”, che ha segnato un'altra fortunata partecipazione sanremese da parte della cantante capitolina. A livello sentimentale, dopo il dramma vissuto con la morte per un incidente in moto del suo compagno Alex Baroni, altra grandissima voce italiana, Giorgia ha trovato stabilità ormai da diversi anni con la relazione con il ballerino Emanuel Lo. Una storia nata sul palco e che ha messo in luce il lato romantico e materno di Giorgia, tanto che nel 2010 la coppia ha avuto un figlio, Samuel. In diverse interviste Giorgia ha spiegato come la maternità sia riuscita a sbloccarla anche mentalmente, regalandole una maturazione che si è vista anche a livello artistico.

