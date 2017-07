GIOVANI AQUILE / Su Rai Movie il film diretto da Tony Bill (25 luglio 2017)

Giovani aquile, Il film in onda su Rai Movie

IL FILM DEDICATO AGLI AVIATORI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Appuntamento col cinema di ricostruzione storica della Prima Guerra Mondiale nella prima serata di Rai Movie, martedì 25 luglio 2017 alle ore 21.10. Sul canale tematico della Rai sul digitale terrestre in chiaro dedicato al grande cinema va infatti in onda Giovani Aquile, pellicola del 2006 realizzata dal regista Tony Bill con James Franco protagonista, dedicata agli aviatori della Prima Guerra Mondiale. Oltre a James Franco nella parte di Blaine Rawlings, il cast del film è composto da Jean Reno nel ruolo del Capitano Thenault, da Philip Winchester nella parte di William Jensen, da Martin Henderson che interpreta Reed Cassidy, da Tyler Labine nella parte di Briggs Lowry, da David Ellison: nel ruolo di Eddie Beagle e ancora da Jennifer Decker (Lucienne), Augustin Legrand (il Tenente Giroux), Michael Jibson (Lyle Porter) ed Abdul Salis (Eugene Skinner).

GIOVANI AQUILE, IL CAST

Giovani Aquile è ambientato nel 1916 e racconta la storia di Blaine Rawlings, giovane che come molti altri ragazzi della sua generazione decide di arruolarsi come volontario in aviazione per offrire il suo contributo nella Prima Guerra Mondiale. Rawlings lo fa per tagliare i ponti con la sua vecchia vita, e dopo essersi arruolato conosce la storia di diversi altri ragazzi che hanno fatto la sua stessa scelta, come William Jensen che vuole ripercorrere in campo militare le orme del padre, Briggs Lowry per dare una svolta alla sua vita ricca di agi il pugile Eugene Skinner, che arriva in Francia al fronte per dimostrare la sua ammirazione al paese che gli ha permesso di diventare un professionista sul ring. L'addestramento si svolge presso la cittadina di Verdun al Lafayette Escadrille Airdrome, dove i soldati conoscono la disciplina del Capitano George Thenault e il mito di Reed Cassidy, unico aviatore americano con più di venti aerei abbattuti nella sua carriera militare. Blaine Rawlings conosce però anche Lucienne, una ragazza con cui inizia a frequentarsi nonostante l'incombenza della Guerra. Dopo i primi combattimenti, soldati inglesi, francesi ed americani iniziano finalmente a entrare fra loro e il gruppo conosce il segreto di Reed Cassidy, che continua a combattere per vendicare la morte di tutti i suoi amici, avvenuta per mano del terribile pilota dell'aeroplano nero, il più temibile aviere nemico. La fanteria tedesca nel frattempo attacca il vicino paese dove Lucienne vive assieme ai suoi nipoti: Blaine riesce a portarli in salvo ma non a impedire che la ragazza resti ferita e debba essere trasferita a Parigi per operarsi. Alla fine il fokker nero riesce a vincere il duello con Cassidy, che prima di morire riesce però ad abbattere un pericolosissimo Zeppelin tedesco. Alla fine Blaine riesce a vendicarlo dopo altri due duelli uccidendo con un colpo di pistola il pilota dell'aereo nero. A Guerra finita, Blaine non riuscirà a ritrovare Lucienne a Parigi e deciderà di tornare in America, in Texas, diventando proprietario di un grande ranch e dimenticando gli aerei.

