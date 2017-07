I DESIDERI/ Con Uagliò verso la vittoria finale (Wind Summer Festival 2017)

I desideri in gara al Wind Summer Festival

LE COLLABORAZIONI CON CLEMENTINO

I Desideri dimostrano che il Wind Summer Festival non è solo una passerella per i più grandi artisti dominatori dell'airplay radiofonico nazionale, ma anche un palcoscenico aperto per i giovani talenti che si stanno affermando sulla scena come il duo tutto campano formato da Salvatore e Giuliano Iadicicco, che sta spopolando proprio in radio con il singolo “Uagliò”, fra i più trasmessi di questa estate 2017. I due giovani artisti fanno parte dei tre finalisti fra i giovani, insieme a Mahmood e Shade, che si esibiranno stasera per conquistarsi la vittoria. I Desideri in realtà arrivano all'appuntamento estivo già forgiati dal successo del loro precedente singolo, intitolato “Made in Napoli” e che ha potuto avvalersi della collaborazione del rapper Clementino, ormai uno dei nomi più in vista della scena campana. “Made in Napoli” è diventato un pezzo virale, tanto da aver raggiunto le ventuno milioni di visualizzazioni su YouTube ed aver svelato a tutta Italia il talento dei due ragazzi Iadicicco, bravi anche a sfruttare le loro attitudini prettamente social. Il loro stile è un misto tra pop e rap che trova proprio in artisti come Clementino o Rocco Hunt i loro riferimenti principali. In aggiunta a questo, la loro immagine fresca e il loro stile moderno ha permesso loro di crearsi già una foltissima schiera di seguaci sulle varie piattaforme social, come testimoniato dalle oltre quaranta milioni di visualizzazioni sul loro canale YouTube e il muro dei duecentomila like sfondato su Facebook.

I DESIDERI, IL GRANDE SUCCESSO DI MADE IN NAPOLI

Il grande successo di “Made in Napoli” ha contribuito a far splendere più luminosa che mai la stella de I Desideri, tanto che il pezzo è stato scelto anche per far parte della colonna sonora di un film, “La Scuola più Bella del Mondo”, realizzato da Davide Miniero, nome ormai consolidato nella scena cinematografica italiana, tanto da aver coinvolto nella realizzazione del film attori di primo piano come Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Lello Arena e Rocco Papaleo. Il sodalizio tra I Desideri ed il cinema italiano potrebbe presto aprirsi a nuovi interessanti sviluppi, ma nel frattempo i fans del duo sono concentrati nell'attesa del primo vero album, dopo il grande successo dei singoli. Dopo “Made in Napoli”, infatti, anche 'Uagliò' sta ottenendo importantissimi riscontri, tanto da aver ottenuto il riscontro della firma del contratto per un colosso come la Sony Music, evento che i fans de I Desideri vedono come decisivo per la prossima produzione di un album. “Uagliò” dimostra come il passaggio ad una major non abbia intaccato l'identità musicale di Salvatore e Giuliano Iadicicco, che pur aprendosi a sonorità elettroniche e pop perfette per la realizzazione di un vero e proprio tormentone estivo, hanno mantenuto in maniera estremamente forte le loro radici nella napoletanità, raccontata con gli occhi di due giovani dei tempi moderni.

