IL CILE / Il singolo Era Bellissimo e il tour con gli Afterhours (Wind Summer Festival 2017)

Il Cile al Wind Summer Festival con Era bellissimo (Lapresse)

DOPO DUE ANNI DI PAUSA RITORNA SUL PALCO

Nella puntata del Wind Summer Festival in onda su Canale 5 martedì 25 luglio, ci sarà sul palco anche Il Cile, pseudonimo di Lorenzo Cilembrini, cantante aretino autore di diversi pezzi di successo ma protagonista di una lunga gavetta prima ancora del suo esordio sul mercato musicale con quello che è stato il suo primo singolo di grande diffusione, “Cemento armato”. Dopo diverse collaborazione e album, dal 2015 è seguito un periodo di pausa a livello personale, con i fans che sono rimasti in attesa per due anni di un nuovo singolo che finalmente ha visto la luce in questo 2017. Si tratta di “Era bellissimo”, che sarà poi il pezzo che sarà cantato da Il Cile sul palco del Wind Summer Festival, nella puntata in onda su Canale 5 oggi 25 luglio 2017. Un brano che affonda le radici agli esordi musicali del ragazzo aretino che tanto bene nel corso della sua carriera ha saputo raccontare la sua vita in provincia: la capacità di mettersi a nudo è sempre stata un punto di forza per Cilembrini nella realizzazione dei suoi pezzi ed in particolare dei suoi testi e così è stato anche questa volta, con un brano particolarmente intimo e feroce che ancora una volta racconta le paure dell'età adulta, in cui ci si ritrova spesso soli contro tutti e in cui i riferimenti autobiografici sembrano decisamente evidenti. Attualmente Il Cile è in tour in Europa con gli Afterhours di Manuel Agnelli

IL CILE, DA CEMENTO ARMATO A MARIA SALVADOR

Il suo pezzo di debutto “Cemento Armato, racconta con efficacia alcuni aspetti della vita di provincia che Il Cile ha sempre saputo riportare nei suoi testi: c'è da dire che il successo è arrivato nel 2012, praticamente dieci anni dopo l'esordio musicale di Cilembrini che nella sua gioventù artistica vanta anche una vittoria al Festival di San Marino. E' stato però “Cemento armato” a farlo scoprire al grande pubblico e a permettergli di intraprendere anche una proficua attività live, come dimostrato dalle esperienze che ha potuto mettere in cantiere, come l'apertura del concerto di Ben Harper e il suo primo album da solista, “morti a vent'anni”, una prova molto matura di cantautorato per un ragazzo appena trentenne. L'album è stato lanciato dal singolo “Le parole non servono più”, presentato da Il Cile al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. L'ecletticità artistica di Il Cile si vede chiaramente nelle successive esperienze, in cui non si butta immediatamente a capofitto nella produzione di un nuovo disco, ma dà alla luce il suo primo libro, “Ho smesso tutto”, racconti di genere sentimentali in parte autobiografici, radicati sempre dallo scandirsi della vita di provincia. E' poi Cilembrini a scrivere la colonna sonora di quella che è una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni, “Braccialetti Rossi”, esperienza che prelude finalmente all'uscita dell'atteso secondo anno, intitolato 'In Cile veritas' e lanciato dai singoli “Sole cuore alta gradazione”, “Sapevi di me” e “Liberi di vivere”. Il Cile riuscirà a ripetere il successo di 'Cemento armato' nell'airplay radiofonico grazie alla collaborazione con J-Ax, con il quale ha firmato, nell'album dell'artista milanese 'Il bello di esser brutti', la canzone 'Maria Salvador', che diventa rapidamente uno dei dischi più trasmessi nelle radio ed uno dei tormentoni dell'estate 2015. Successivamente come autore Il Cile ha collaborato con altri artisti di grande successo come i Negrita e i Club Dogo.

