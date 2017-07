IL VOLO/ Dopo il Wind Summer Festival riparte il tour che li porterà anche in Giappone (Wind Summer Festival)

Il volo, questa sera al Wind Summer festival

DA PIAZZA DEL POPOLO AL GIAPPONE CON IL TOUR

Sul palco del Wind Summer Festival 2017 il trio de Il Volo si presenta con un medley dei loro due successi, tra i quali Grande Amore e l’amore si muove, entusiasmando tutta Piazza del Popolo a Roma. I tre artisti sono ora impegnati in quello che rappresenta uno dei progetti più importanti della loro carriera, il Tour intitolato Notte magica - A Tribute to the Three Tenors, iniziato nel 2016 e portato avanti a tutt'oggi: dedicato ai tre leggendari tenori, Luciano Pavarotti, Placido Domingo e José Carreras, ai quali i tre ragazzi sono da sempre paragonati. Il Tour ha debuttato il 4 Marzo di quest'anno e prevede il giro di diverse capitali del continente americano ed europeo. Tour al quale ha preso parte anche lo stesso Placido Domingo e che li porterà, a fine anno, in Giappone con l’aggiunta di due tappe: il 29 novembre a Tokyo e il 1 dicembre a Kawasaki.

IL VOLO, GLI ESORDI E IL SUCCESSO MONDIALE

Il celebre trio de Il Volo è ben conosciuto grazie alla loro particolare caratteristica di reinterpretare, in chiave pop, diversi brani appartenente alla cultura classica e lirica. È proprio grazie al loro particolare talento che i giovani Piero Gianluca ed Ignazio, rispettivamente due tenori ed un baritono, rappresentano i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto con una casa discografica internazionale, la Geffen. Tuttavia, Il Volo ha conosciuto il successo in Italia grazie al Festival del Sanremo: nel 2015, infatti, il gruppo ha vinto il festival con il singolo Grande Amore, lo stesso singolo che li ha classificati al terzo posto all'Eurovision Song Contest dello stesso anno. Il gruppo de Il Volo è stato lanciato da un talent- show: Ti lascio una canzone. I ragazzi hanno sempre affermato che il nome della loro band ricorda i primi passi degli uccellini che tentano di spiegare le proprie ali per compiere, per l'appunto, il primo volo. Tra le loro cover più famose citiamo sicuramente O’ Sole Mio, Funicolì Funicolà e Mamma. Il Volo ha pubblicato diversi album, tra i quali citiamo l'omonimo Il Volo, We are Love e L'amore si muove.

