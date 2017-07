IN ONDA/ Anticipazioni puntata 25 luglio: quali temi verranno affrontati da Luca Telese e David Parenzo?

In Onda

Torna anche questa sera, il nuovo appuntamento di La7 con "In Onda", il programma condotto da Luca Telese e David Parenzo a partire dalle 20.30. La trasmissione si occuperà come di consueto di argomenti di attualità ma anche di temi politici e di ultima ora con ospiti in studio tra dibattiti e confronti. Ci sarà spazio come sempre per i temi politici, tra vitalizi e novità. Non mancheranno nemmeno i temi legati all'economia del nostro Bel paese così come gli approfondimenti su pensioni, salute e cronaca.

Durante il corso della serata con il nuovo appuntamento, i due conduttori si confronteranno con tanti ospiti in studio, tra politici e giornalisti. In Onda, oltre che in televisione, può essere seguito anche in diretta streaming collegandovi sulla pagina ufficiale del programma dove potrete visionare ciò che succede anche attraverso Personal Computer. In alternativa, la diretta live del programma di approfondimento, potrà essere seguita anche su tablet, phablet e smartphone di ultima generazione.

Se disponete anche di una connessione dati, la trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e David Parenzo potrà essere seguita anche in mobilità ovunque voi siate. Per interagire e discutere sui social con i temi che verranno affrontati nel corso della nuova puntata, potrete collegarvi su Facebook e Twitter facendo seguire le vostre domande oppure semplici osservazioni dall'hashtag: #InOnda.

IN ONDA, ANTICIPAZIONI E TEMI DEL 25 LUGLIO

IL TALK SHOW DI PUNTA DI LA7?

Lo scorso anno insieme a Parenzo avevano ritrovato Tommaso Labate ed i vari appuntamenti erano di maggiore durata. Quest'anno invece, abbiamo ritrovato in pista Telese rientrando in rete anche per condurre il programma di cronaca nera dal titolo "Bianco e nero". Il giornalista infatti, viene considerato il padre fondatore del programma che è stato trasmesso per la prima volta sempre su La7 nel 2010 proprio con Luca Telese e Luisella Costamagna. Con la cancellazione de La Gabbia voluta dal nuovo direttore di rete Andrea Salerno, In Onda potrebbe proporsi come nuovo talk show di punta della nuova stagione televisiva in partenza dal prossimo settembre.

