INGA LINDSTROM – UN SEGNO DEL DESTINO / Su Canale 5 il film tedesco diretto da Dirk Regel (25 luglio 2017)

Inga Lindstrom - Un segno del destino, Il film in onda su Canale 5

IL CAST NEL FILM TEDESCO

Inga Lindstrom - Un segno del destino, in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, martedì 25 luglio alle ore 16.30, è un film prodotto in Germania nel 2010 e diretto dal regista Dirk Regel. A recitare nel ruolo dei personaggi principali sono gli attori Gedeon Burkhard, Dirk Martens e Finja Martens. Il titolo della pellicola in lingua tedesca è "Millionäre küsst man nicht". Si tratta di una storia di genere drammatico-sentimentale. Il soggetto del film è di Christiane Sadlo, la scrittrice diventata nota con lo pseudonimo di Inga Lindström.

INGA LINDSTROM - UN SEGNO DEL DESTINO - LA TRAMA

Poco prima di sposarsi con Tomas Lindberg (Gedeon Burkhard) Lina Fredriksson riceve un messaggio da qualcuno che si firma "M". La ragazza è quasi certa che si tratti di Max, il ragazzo con il quale è stata fidanzata tempo addietro e a cui pensa ancora molto spesso. Istintivamente Lina abbandona tutto e tutti e va da Max. Una volta trovatasi di fronte al suo ex-ragazzo, Lina scopre che non è stato lui a spedirle il messaggio; inoltre il giovane le fa sapere di essere al momento fidanzato con Astrid e che intende sposarla. Lina si sente confusa, non sa più se ama Tomas o Max. Intanto Tomas, che è stato praticamente abbandonato sull'altare, comincia a bere fino ad ubriacarsi. Quindi decide di affrontare Max per cercare di capire quali sono i suoi reali sentimenti per Lina. Quando Tomas e Max si incontrano, questi lo tranquillizza dicendogli che tra lui e Lina non c'è più niente e che sicuramente la ragazza tornerà da Tomas. Per cercare di ritrovare la lucidità offuscata dalla sbornia, Tomas va sulla spiaggia per fare una nuotata.

Per caso incontra Agneta, la madre di Lina; la donna è un'appassionata d'arte, dipinge e porta avanti battaglie politiche con grande impegno. Agneta non sa che il giovane è il promesso sposo della figlia, i due non si sono mai conosciuti prima per volere di lei. Tra i due comunque scatta subito una grande empatia, cenano insieme e poi Agneta invita Tomas a seguirla nel suo atelier. La donna prova molta simpatia per il ragazzo, gli vuole dedicare una sua tela e comincia a fargli un ritratto. Intanto trascorre tutta la notte, chiacchierando piacevolmente fino al mattino seguente.

Nello studio di Agneta, tra i tanti dipinti, c'è il ritratto di una giovane donna e in quel volto Tomas riconosce la sua fidanzata. A questo punto intuisce che la donna misteriosa conosciuta per caso la sera precedente non è altro che la mamma di Lina. Senza dire di essere il fidanzato della figlia, Tomas saluta la donna e va via. Tornato a casa, trova Lina che lo sta aspettando, la ragazza è pentita di averlo lasciato solo in chiesa e gli chiede se vuole ancora sposarla. Tomas, che ama pazzamente la ragazza, è pronto a perdonarla. Riprendono i preparativi per il matrimonio e proprio quando il prete sta celebrando il rito nuziale arriva Max. Lo stupore sorprende tutti i presenti, l'imbarazzo aumenta quando Max dichiara di aver sempre amato Lina e annuncia di volerla sposare. A questo punto Lina non ha più dubbi: è Max l'uomo che ama e quindi sposa lui e non Tomas. Questi, a sua volta, ha capito di provare un amore profondo per un'altra donna. E' Agneta e non Lina la donna che gli fa battere il cuore e di cui non può fare a meno, l'amore che prova per lei lo rende felice. Sarà ancora più felice quando scoprirà che anche Agneta lo ama.

