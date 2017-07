ISABELLA BIAGINI/ Talento poliedrico ma un presente d'indigenza (Techetechetè)

Isabella Biagini protagonista a Techetechetè

TALENTO ECLETTICO CON UN PRESENTE DIFFICILE

Isabella Biagini è una delle protagoniste della puntata di martedì 25 luglio 2017 di Techetecheté, il programma che spalancherà le meraviglie delle Teche Rai dopo il telegiornale ai telespettatori con la storia di alcuni personaggi che hanno fatto la storia della televisione in Italia. E' un talento eclettico da showgirl, attrice ed imitatrice. E dire che l’inizio della carriera di Isabella Biagini (vero nome di battesimo Concetta) è partita con un mentore davvero niente male, quel Michelangelo Antonioni maestro del cinema d’autore che appena dodicenne la scelse per un ruolo nel film ‘Le amiche’. Il talento di Isabella Biagini era spontaneo e naturale, tanto che si presentò in Rai per un provino per un posto da annunciatrice, ma la sua aria un po’ naif le garantì un posto da attrice in un ruolo che le fu molto congeniale anche nella sua carriera cinematografica, quello della donna bellissima ma un po’ svampita.

ISABELLA BIAGINI A TECHETECHETE'

La sua presenza in televisione fu meno assidua nella prima metà degli anni Ottanta: precedentemente aveva partecipato a diverse trasmissioni, con il Quartetto Cetra ed altri grandi artisti Rai, in cui salì alla ribalta la sua grande abilità nelle imitazioni, tanto che la Biagini divenne celebre per la sua abilità nell’imitare Mina. Il suo estro e la sua imprevedibilità non la rendevano però sempre un personaggio particolarmente affidabile, e questo la costrinse a sparire un po’ dalla scena prima di tornare al fianco di Walter Chiari con ‘TV Story”. Non sempre la popolarità di Isabella Biagini è rimasta sulla cresta dell’onda, tanto che all’inizio degli anni Novanta fece parlare la sua partecipazione al programma “Agenzia Matrimoniale”, condotto da Marta Flavi, che fu vista solo per recuperare attenzione di fronte al pubblico italiano e non per cercare un’anima gemella. Ma il declino per la Biagini era solamente iniziato, raggiungendo proprio in questo 2017 il suo momento di maggior criticità.

L'INTERVISTA DALLA D'URSO E L'INCENDIO SULLA NOMENTANA

In un’intervista dell’ultima stagione nel programma ‘Pomeriggio Cinque’ condotto da Barbara D’Urso, Isabella Biagini ha raccontato di vivere in uno stato d’indigenza, con una pensione minima di soli settecento euro al mese che le basta a malapena per vivere ma non per mantenersi nella sua casa, dalla quale è stata recentemente sfrattata. Ed ha anche raccontato di essere stata investita mentre stava portando in strada il suo cagnolino, con problemi fisici conseguenti che ne hanno aggravato la situazione. A queste disavventure va aggiunto anche l’incendio della sua casa sulla Nomentana a Roma, finito sulle pagine di tutti i giornali alla fine del 2016. In molti hanno accusato la Biagini di calcare la mano sulle sue disgrazie per provare a uscire dalla sua difficile situazione economica, altri amici hanno invece invocato un aiuto per un’artista che ha comunque segnato con la propria versatilità ed ecletticità la storia della televisione italiana e sarà protagonista della puntata di Techetecheté su Rai 1 di martedì 25 luglio.

© Riproduzione Riservata.