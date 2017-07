Il Segreto: Cristobal si libera di Leoncio a modo suo (Anticipazioni puntate spagnole e italiane)

Il Segreto

CRISTOBAL SI LIBERA DI LEONCIO

Una nuova puntata de Il Segreto andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dai metodi violenti di Cristobal Garrigues che manterrà i patti con i Santacruz, anche se a modo suo. L'intendente, infatti, spaventerà Leoncio in carcere anche se l'uomo resterà gravemente ferito. Sarà lo stesso Lucas ad informare Severo e i familiari di come il capo del Pugno di Dio si trovi in carcere costretto a lottare tra la vita e la morte. Anche Emilia affronterà una nuova dura prova a causa delle continue richieste del terribile individuo, dal quale non riuscirà a liberarsi. Sarà Raimundo a correre in suo aiuto? La morte di Mariana continuerà a provare duramente gli abitanti di Puente Viejo: oltre alla famiglia Castaneda, che in nessun modo riuscirà a spiegarsi come sia stato possibile perdere la cara congiunta in modo tanto violento, anche Gracia non riuscirà a darsi pace. Lei e Mariana avevano sognato la loro boutique e ora che ragione avranno di tenerla aperta?

PUNTATE SPAGNOLE: SAUL RITROVA UNA CASA PER JULIETA (IL SEGRETO ANTICIPAZIONI)

Julieta e Saul sono i nuovi protagonisti delle nuove puntate spagnole de Il Segreto. Il loro amore è già sbocciato e la coppia si è scambiata un primo bacio appassionato, anche se una tragedia ha fatto capolino nella vita della 'sosia' di Pepa. La figlia Ana è morta durante un terribile incendio appiccatto da Prudencio (fratello di Saul) in accordo con Donna Francisca. Dopo aver trovato il corpo senza vita della figlia, Julieta è sparita per qualche giorno da Puente Viejo facendo disperare tutte le persone a lei care. Al suo ritorno, la giovane Saul pronto ad aspettarla e a starle vicina per superare questa difficile prova. Il protetto di Donna Francisca si è anche reso disponibile a trovare per lei e nonna Consuelo una nuova casa, nella speranza che essa sia ben più sicura della precedente. Andrà tutto per il meglio questa volta? O la Monentegro interverrà nuovamente per liberrsi di colei che ritiente tanto simile all'odiata 'levatrice'?

© Riproduzione Riservata.