KILL BILL VOL. 1 / Su Tv8 il film diretto da Quentin Tarantino (25 luglio 2017)

Kill Bill

IL THRILLER DI QUENTIN TARANTINO SU TV 8

Kill Bill vol.1 è un film thriller del 2003 scritto e diretto da Quentin Tarantino (The hateful eight, Le iene, Pulp fiction) ed interpretato da Uma Thurman (Pulp fiction, Gattaca - La porta dell'Universo, Batman & Robin), David Carrandine (Nord e Sud, Kung ku filler, Son of the dragon) e Lucy Liu (L'uomo con i pugni di ferro, Pallottole cinesi, Slevin - Patto criminale). Kill Bill vol.1 andrà in onda su Tv8 nella prima serata di questa sera, martedì 25 luglio, alle ore 21.15.

KILL BILL VOL. 1, LA TRAMA

Durante una cerimonia nuziale avviene uno spaventoso massacro. Sposo, sposa e tutti gli invitati vengono uccisi barbaramente. Anni dopo, una misteriosa donna (Uma Thurman) ne attacca un'altra (Vivica A. Fox). Le due dimostrano di conoscere perfettamente le arti marziali, ma il combattimento viene interrotto dall'arrivo da scuola della figlia della donna attaccata. Quest'ultima è Vernita Green, una killer professionista, e l'altra donna è la Sposa, sopravvissuta miracolosamente al massacro avvenuto al suo matrimonio. Per non fare assistere la figlia all'omicidio della madre, la Sposa accetta di interrompere il combattimento. Quando le due donne si ritrovano, però, la Sposa compie la sua vendetta senza pietà. La vendetta della Sposa continua con tutti gli altri membri del commando killer, tutte donne addestratissime di cui lei stessa era stata compagna. La trama del film rimane in sospeso alla fine della pellicola, e prosegue senza soluzione di continuità nel seguente Kill Bill vol.2 in oda alle ore 23.15 di questa sera.

