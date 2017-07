KILL BILL VOL. 2/ Su Tv8 il film con Uma Thurman diretto da Quentin Tarantino

Kill Bill vol. 2 (2004)

IL CAST

Kill Bill vol. 2, inisieme alla sua prima parte, è senza dubbio uno dei più grandi successi del cinema americano degli ultimi anni. Sceneggiato e diretto da Quentin Tarantino, il film è uscito nelle sale nel 2004, a un anno esatto dal primo episodio campione di incassi. Tra i fautori del successo, senza dubbio, David Carradine e Uma Thurman, che hanno contribuito a portare in scena il concept di western "rimodernato" ideato dallo stesso Tarantino. In Kill Bill 2, Carradine torna a indossare le vesti di Bill, l'incantatore di serpenti nel mirino di un'atroce vendetta. Ad affiancarlo Uma Thurman, che interpreta magistralmente la tenace e sanguinaria sposa Beatrix "Black Mamba" Kiddo.

LA TRAMA DI KILL BILL VOL. 2

Beatrix è ancora alle prese con l'uccisione della banda di Bill: è lui il bersaglio principale della sua strage. Circa quattro anni prima, sotto le note di Bang Bang di Nancy Sinatra, è avvenuto un massacro conosciuto come Strage dei Due Pini; Bill e la sua banda (la D.V.A.S.) uccisero diverse persone, picchiando e ferendo in maniera quasi letale la Sposa. Quello che nessuno sa è che la strage ebbe luogo durante i preparativi del matrimonio, e non durante il matrimonio stesso: si racconta che Beatrix, ignara del suo destino e in evidente stato di gravidanza, fosse uscita dalla cappella poco prima del massacro. Il pretesto, una "boccata d'aria". Qui si sarebbe avvicinata a Bill, incantata dal suono melodioso del suo flauto. Tuttavia, l'uomo non aveva affatto buone intenzioni: è proprio per questo che sterminò tutti i presenti, compresi reverendo, futuro sposo e amiche della sposa, per poi finire Beatrix con un colpo di pistola alla testa. La Sposa si salvò, sebbene non si possa dire lo stesso per il bambino che portava in grembo. Per tutta la durata del secondo episodio, la Sposa tenterà di portare a compimento la sua vendetta.

