Lord & Master / Anticipazioni 25 luglio: Bentinck incastrato da un trafficante di droga?

Lord & Master

Lord & Master (titolo originale: "Heer & Meester"), la serie televisiva olandese torna in onda nella seconda serata di oggi, martedì 25 luglio, su Raiuno. Quello che andrà in onda questa sera è il quarto di dieci episodi di cui è composta la prima stagione che, in patria, è stata trasmessa nel 2014. Daan Schuurmans veste i panni del detective privato Valentine Rixtus Bentinck che aiuta il pubblico ministero a risolvere casi spinosi. La serie televisiva porta la firma di Daan Schuurmans e Willem Zijlstra ha riscosso un grandissimo successo in patria dove, dopo aver realizzato la seconda stagione, formata ugualmente da dieci episodi, è in produzione una nuova stagione. Cosa succederà, dunque, nella puntata odierna?

LORD & MASTER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 LUGLIO

L’OMICIDIO DI UN PROCURATORE

Anche nella puntata in onda a partire dalle 23.25 su Raiuno, il ricco investigatore privato è chiamato a risolvere un caso molto difficile. Dopo aver già sfoggiato il suo talento nell’arrivare alla verità grazie all’intuito, Bentinck è chiamato a correre in aiuto dell’autorità giudiziaria per un caso di omicidio spinoso. Un procuratore muore pericolosamente nel corso dì una prova su pista; Suze, non sapendo da dove cominciare a condurre le indagini, per cercare di fare giustizia e scoprire chi ha ucciso il collega, non esita a chiedere l’aiuto di Valentijn. Dopo aver raccolto i primi indizi e aver fatto tutti i riscontri del caso, i due si mettono sulle tracce di un pericoloso trafficante di droga che conduce i suoi affari in tutta Europa. Il criminale finisce, poi, con il coinvolgere nei suoi affari anche i due protagonisti. Bentinck riuscirà a scoprire chi e perché ha ucciso il procuratore? Il nuovo episodio di Lord % Master sarà visibile su Raiuno e in streaming direttamente sul sito Raiplay o su tablet e smarthphone scaricando l’apposita applicazione. L’appuntamento, dunque, con il nuovo agente della televisione italiana è per la seconda serata di oggi, martedì 25 luglio.

