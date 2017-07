MACGYVER/ Anticipazioni e diretta streaming: Mac innamorato di Nikki, lei è sincera? (Puntata 25 luglio)

MacGyver

NIKKI IN PERICOLO, MAC RIUSCIRA’ A SALVARLA?

Questa sera, a partire dalle 21.15 su Raidue, MacGyver, la serie tv che ha riportato in onda uno degli agente più amati degli anni ’80, torna in onda con due nuove episodi. La nuova stagione di MacGyver, tuttavia, nonostante abbia tutti gli ingredienti delle migliori serie tv come l’amore, il pericolo e l’elemento giallo, non è ancora riuscito a fare completamente breccia nel cuore del pubblico italiano. La scorsa puntata di MacGyver, infatti, è stata seguita 1.182.000 spettatori pari al 6% di share. La nuova puntata riuscirà a fare meglio? Come sempre, i nuovi episodi saranno visibili sia su Raidue oppure in diretta streaming collegandovi al sito RaiPlay oppure, in alternativa, scaricare l’applicazione ufficiale per tablet e smartphone.

MACGYVER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 LUGLIO

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Crisalide”, MacGyver viene messo a dura prova. L’agente, infatti, ha un solo punto debole: Nikki, per la quale farebbe davvero qualsiasi cosa. Quando Sarah e Jack cercano di catturare la ragazza, MacGyver, ancora profondamente innamorato di lei, sembra essere l’unico a crederle. Nikki, infatti, rivela ai tre di essere un agente sotto massima copertura della CIA. Tutti sono molto titubanti e non sembrano crederle mentre Mac non sembra avere dubbi sulle parole di Nikki. Avrà davvero detto la verità? Le indagini proseguono e il gruppo della Fenice, grazie all’aiuto di Riley e Bozer scoprono la vere identità della talpa. Nel secondo ed ultimo episodio della serata, dal titolo “L’ago nel pagliaio”, Mac e Jack sono chiamati a risolvere un caso molto spinosi. I due, infatti, devono riuscire a recuperare Victor, un pericoloso criminale. Durante il trasferimento in elicottero, però, vengono colpiti da un missile. L’elicottero cade in una zona isolata. Si salveranno? Fortunatamente, MacGyver, grazie alle sue abilità, riesce a chiedere aiuto ma chi ha lanciato il missile che avrebbe potuto ucciderli? L’appuntamento, dunque, con l’affascinante agente è per questa sera.

