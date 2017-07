MICHELE BRAVI/ A Sanremo il riscatto dopo quattro anni bui (Wind Summer Festival 2017)

Michele Bravi al Wind Summer Festival

DA XFACTOR AL FESTIVAL

Vincitore di X Factor 2013, Michele Bravi ci ha messo un po’ per trovare la sua dimensione nel mercato discografico italiano, ma questa estate 2017 sembra stia riuscendo a segnare la sua riscossa. Ci sarà anche il cantante di Città di Castello tra i protagonisti della serata del Wind Summer Festival che andrà in onda in prima serata martedì 25 luglio 2017 su Canale 5. Michele Bravi ha vissuto una lunga parentesi di quasi quattro anni in cui il successo ottenuto a X Factor non sembrava bastare per affermarlo come astro nascente della musica italiana. A febbraio però Bravi si è presentato sul palco del Festival di Sanremo, nella categoria Campioni, con il brano “Il diario degli errori” con il quale è arrivato ai piedi del podio, classificandosi al quarto posto. Un brano che è stato il traino perfetto per il secondo album di inediti di Bravi, “Anime di carta”, dal quale è stato tratto il singolo che sta girando nelle radio in questa estate, “Solo per un po’”.

"SOLO PER UN PO'", IL BRANO CHE CANTERA' AL WIND SUMMER FESTIVAL

E sarà proprio “Solo per un po’” il pezzo con il quale Michele Bravi si esibirà sul palco del Wind Summer Festival nella puntata che Canale 5 proporrà nella prima serata televisiva di martedì 25 luglio 2017. Da appassionato di cinema quale si è sempre professato, proprio in questi giorni Michele Bravi ha partecipato da ospite all’incontro con il pubblico al “Giffoni Film Festival”. Un’esperienza che l’ha trovato entusiasta, con Bravi che ha messo in evidenza come l’energia dei ragazzi più giovani sia stata sempre fonte di ispirazione per le sue canzoni, così come molte storie del mondo del cinema. Bravi ha raccontato di vedere molte analogie tra il cinema e la musica, trattandosi di due linguaggi che permettono di raccontare la propria storia in maniera diretta, aiutando a sentirsi meno soli. Riflessioni che hanno trovato d’accordo anche i molti fans presenti all’incontro. Bravi resta un idolo dei teenager e il successo di “Anime di carta” e del singolo “Solo per un po’” lo testimoniano ulteriormente.

