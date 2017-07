MOTORI RUGGENTI/ Da oggi al cinema il film che celebra la passione per i motori (25 luglio 2017)

Motori ruggenti, film ala cinema

IL DOCUMENTARIO CHE CELEBRA LE AUTO DI TUTTE LE EPOCHE

Per oggi, martedì 25 Luglio 2017, è prevista l'uscita di un famoso titolo: Motori ruggenti. Si tratta di un film documentario di produzione italiana, diretto da Marco Spagnoli e distribuito da Walt Disney Italia. Lo scopo del documentario è di celebrare la passione (ruggente) per i motori di tutte le epoche, una caratteristica che ci rappresenta in pieno nel nostro tipico panorama culturale. Infatti, diverse celebrità appartenenti al mondo dei motori racconteranno le proprie esperienze e testimonianze in merito, facendo in modo che il pubblico conosca quale siano state le maggiori tendenze in fatto di motori. Ma non solo: tramite Motori Ruggenti sarà possibile conoscere il naturale progresso in fatto di ingegneria meccanica, conoscendo tutte le tipologie di motori che si sono evolute nel tempo e l'influenza dei mass media. Walt Disney ne è un esempio: si pensi alla rumorosa macchina di Topolino negli anni passati, fino ad arrivare alla gloriosa Saetta Mc Queen, celebre macchina protagonista del film italiano Cars. Questo documentario segue le orme di Cars- Motori Ruggenti, è stata probabilmente la prima saga di animazione inerente al mondo delle macchine totalmente ambientata in Italia. Pare proprio che in Motori Ruggenti compariranno anche i produttori del film, John Lassater e Brian Free: i due sono noti per il grande amore provato nei confronti dell'automobile italiana, per non parlare della loro passione per la guida. Pare proprio che sia stata la cultura italiana ad ispirare e motivare il loro estro nella realizzazione di questo film!

MOTORI RUGGENTI, LE CURIOSITA' SUL FILM

Ultimamente, il 19 Luglio 2017, a Roma il regista ha incontrato la stampa per parlare del progetto e per pubblicizzare l'evento. All'evento hanno partecipato diverse persone illustri, come ad esempio il campione di Formula1 Giancarlo Fisichella e Prisca Tarulli, famosa anche per aver prestato la propria voce a Saetta McQueen. Tra i presenti, citiamo il Professore Federico Paolini, ricercatore presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. È stato esaltato il valore delle automobili, di come l'industria automobilistica abbia incrementato il potere economico del nostro paese.

