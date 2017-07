Maria De Filippi/ "Arriva Temptation Island Vip e a C'è Posta per te ci sarà la coppia Hunziker - Trussardi!"

Maria De Filippi

Grandi sorprese in arrivo per la nuova stagione televisiva della Mediaset. Oltre al ritorno dei programmi più amati dai telespettatori di Canale 5, Maria De Filippi annuncia l'arrivo di tante altre novità. Lo svela proprio la nota conduttrice nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola domani. La nota rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini ha interrogato la conduttrice punto cardine di Canale 5 per scoprire cosa ci riserverà nella prossima stagione televisiva ed ecco che la De Filippi non ha deluso le aspettative. "Temptation Island diventa Vip, faccio esordire a C'è Posta per te la coppia Hunziker - Trussardi e rilancio con il Trono Gay!": in sintesi sono queste le novità (probabilmente neppure tutte) della prossima stagione televisiva.

DA TEMPTATION ISLAND VIP AL TRONO GAY: GRANDI NOVITA' SU CANALE 5

LE RIVELAZIONI DI MARIA DE FILIPPI

Quella che sicuramente più incuriosirà il pubblico di Canale 5 è la versione Vip di Temptation Island che quindi vedrà coppie note del mondo dello spettacolo mettersi alla prova tra tentatori e tentatrici; ma andrà ad affiancare l'edizione classica o la sostituirà così come è accaduto con il Grande Fratello? Un dubbio che per ora rimane tale. Ma la De Filippi è pronta a stupire il suo folto pubblico ospitando per la prima volta insieme Michelle Hunziker e suo marito Tomaso Trussardi che non saranno una delle coppie di Temptation Island Vip ma ospiti speciali in una delle nuove puntate di C'è Posta per te. Infine dopo le voci circolate negli ultimi giorni sulla possibile chiusura del Trono Gay per le vicende che hanno visto protagonista Claudio Sona, arriva la smentita direttamente da Maria De Filippi: il Trono Gay ci sarà!

© Riproduzione Riservata.