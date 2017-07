Mr. E MRS. BRIDGE / Su Rai Movie il film con Paul Newman e Joanne Woodward (25 luglio 2017)

Il film in onda su Rai Movie

IL FILM ISPIRATO AI ROMANZI

Mr. & Mrs. Bridge è il film in onda questa sera, martedì 25 luglio 2017 alle ore 23.30 su Rai Movie. E’ il titolo di un film drammatico uscito nel 1990 per la regia di James Ivory. La storia si ispira ai romanzi della serie "Mrs. Bridge e Mr. Bridge" scritti da Evan S. Connell. La sceneggiatura è opera di Ruth Prawer Jhabvala. I personaggi principali sono interpretati da Paul Newman e Joanne Woodward; completano il cast Blythe Danner, Robert Sean Leonard, Kyra Sedgwick e Margaret Welsh.

MR. MRS. BRIDGE, LA TRAMA

I coniugi Bridge vivono a Kansas City. Walter (Paul Newman) è un uomo molto severo e un avvocato molto stimato. La moglie si chiama India (Joanne Woodward), è una donna sensibile e sottomessa sempre pronta ad accettare le imposizioni del marito. Mr. Bridge trascorre il suo tempo libero leggendo e giocando a carte, India invece vorrebbe trascorrere più tempo con lui e soffre per la mancanza di attenzioni nei suoi confronti da parte del marito, sempre preso dal suo lavoro e dai suoi passatempi preferiti.

Sia Walter che India amano molto i loro tre ragazzi e sognano per loro un futuro sicuro e soddisfacente. Spesso India ha difficoltà a capire i figli e il suo amore materno, spesso invadente ed esagerato, viene vissuto dai ragazzi come una vera e soffocante oppressione. Ruth (Kyra Sedgwick) vuole diventare un'attrice e, per realizzare il suo sogno, va a vivere a New York. Walter, che approva le inclinazioni della ragazza, si offre di aiutarla e provvede a tutto ciò di cui la figlia ha bisogno per soggiornare tranquillamente nella "Grande Mela". Ruth vorrebbe trovare finalmente l'uomo della sua vita, la persona giusta con la quale condividere la sua quotidianità; a New York la ragazza ha l'occasione di conoscere diversi uomini ma nessuno la colpisce in modo particolare.

L'altra figlia dei Bridge, Carolyn, ha fatto scelte diverse e, nonostante le resistenze dei suoi genitori, ha deciso di sposare Jill, il ragazzo che ama. Purtroppo Carolyn dovrà ammettere che i genitori avevano ragione ad opporsi al matrimonio, Jill infatti non ha un lavoro stabile, per questo motivo i giovani sposi si ritrovano a litigare molto spesso e man mano anche l'amore tra i due svanisce. Nel frattempo il giovane Douglas Bridge fa la sua scelta di vita e decide di intraprendere la carriera militare, pur sapendo dei grossi sacrifici che questa scelta richiede. Ognuno a suo modo, i tre figli di India stanno vivendo la propria vita, la donna accettare la realtà e rinunciare per sempre ai suoi sogni. Quando Walter scopre di essere un malato cardiopatico si ritroverà a fare il bilancio della sua vita.

