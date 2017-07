NEK feat. J-AX / Con il brano Freud la coppia nata ad Amici ormai è inseparabile (Wind Summer Festival 2017)

Nek con J-Ax al Wind Summer Festival

CON FREUD SUL PALCO QUESTA SERA

Ci saranno anche gli attesissimi Nek e J-Ax in un dei momenti più brillanti della serata del Wind Summer Festival che sarà proposta nella prima serata televisiva di martedì 25 luglio 2017 su Canale 5. Due artisti che apparentemente hanno poco in comune, ma che hanno stretto un sodalizio artistico importante e duraturo dopo la loro esperienza in occasione dell'edizione di 'Amici', il talent show condotto sempre su Canale 5 da Maria De Filippi, in cui hanno fatto squadra come coach contro la squadra formata a loro volta da Elisa ed Emma Marrone. E in questa estate Nek e J-Ax, pur essendo attivissimi con i loro progetti personali, condividono il successo del brano “Freud”, che sarà proposto anche ai fans sul palco del Wind Summer Festival. il brano è inserito nell'album che Nek ha fatto uscire nel 2016, intitolato 'Unici' e che ha rappresentato una svolta importante nella ormai ultraventennale storia di Filippo Neviani. Il cantautore di Sassuolo ha dato maggiore spazio all'elettronica e a sonorità più moderne, e la collaborazione con J-Ax ne è sicuramente l'esempio più lampante. Mentre Nek sta girando l'Italia con il tour di 'Unici', J-Ax a sua volta sta vivendo il travolgente successo dell'album 'Comunisti col Rolex' realizzato insieme al suo socio della label Newtopia, Fedez, e al quale Nek a sua volta ha collaborato prestando la sua voce nel singolo 'Anni luce'.

NEK E J-AX DAL TALENT ALLA COLLABORAZIONE MUSICALE

La collaborazione tra Nek e J-Ax, nata come detto negli studi televisivi di 'Amici', è particolarmente forte ed ha vissuto recentemente anche un divertente siparietto, durante l'esibizione all'Arena di Verona del cantante di Sassuolo. J-Ax ha deciso di prendere un po' in giro il compare Fedez, che durante un concerto aveva chiesto la mano alla compagna, Chiara Ferragni, una scena finita su tutti i giornali. Così, durante l'esibizione in 'Freud', J-Ax ha deciso di imitare la scena chiedendo a Nek se, dopo essere diventati amici prima e praticamente fratelli poi, volesse sposarlo. Ilarità generale anche per le modalità della scena, volutamente simili a quelle della proposta di Fedez alla Ferragni.

Un episodio che attesta come Nek e J-Ax siano riusciti a trovare molti punti in comune nel corso dell'ultimo anno. 'Freud' d'altronde non è un semplice featuring tra i due artisti, ma un brano realizzato insieme dai due in tutto e per tutto, a partire dal testo e dalla musica che porta la firma di entrambi.

Una canzone acuta che sta spopolando nell'airplay radiofonico e che calza a pennello per la nuova vita artistica di Nek, che con 'Unici' ha sicuramente compiuto un importante passo avanti a livello artistico, riuscendo a superare un po' lo stereotipo di bello del pop italiano, senza però uno spessore particolarmente elevato. Nek è stato spesso presente nel corso della sua carriera sul palco del Festival di Sanremo, e nell'edizione del 2015, dove fu presente con 'Fatti avanti amore', brano di grande successo, è riuscito a vincere la gara delle cover con un'intensa esibizione con il brano 'Se telefonando'. Negli ultimi anni Nek ha anche composto l'inno del Sassuolo Calcio, squadra della sua città natale che di recente ha anche conquistato la ribalta europea. Una carriera in grande evoluzione e che in questa estate 2017 sta vivendo l'ennesimo successo grazie a 'Freud', che si potrà ascoltare al Wind Summer Festival.

