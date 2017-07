OGGI A ME DOMANI A TE / Su Rete 4 il film con Bud Spencer (25 luglio 2017)

In onda su Rete 4

IL WESTERN SU RETE 4 CON BUD SPENCER

C'è Bud Spencer ma non Terence Hill nel western in onda nel pomeriggio televisivo di Rete 4, oggi, martedì 25 luglio 2017 alle ore 16.45. In Oggi a me… domani a te l'attore è protagonista di una sceneggiatura di Dario Argento per un film del 1968 uscito sotto la regia di Tonino Cervi, con un cast composto da Montgomery Ford nel ruolo di Bill Kiowa, appunto Bud Spencer nella parte di O'Bannion, Tatsuya Nakadai nel ruolo di James Elfego e Jeff Cameron nella parte di Moreno, mentre Diana Madigan è Mirana Kiowa. E poi ancora Wayde Prestom (Jeff Milton), Stanley Gordon (Bunny Fox) e William Berger nella parte di Francis Colt Moran.

OGGI A ME DOMANI A TE, LA TRAMA

Il protagonista di Oggi a me… domani a te è Bill Kiowa, un pistolero che finisce di scontare la sua pena di cinque anni di prigione e che inizia subito a meditare come potersi vendicare di James Efego, l'uomo che l'ha incastrato e costretto alla galera e che soprattutto ha ucciso sua moglie di origine indiana prima che venisse incarcerato. Kiowa si mette sulle tracce di Efego e scopre che l'uomo nel frattempo è divenuto un ricercatissimo criminale, capace di mettere a ferro e fuoco la zona a capo della più efferata banda di pistoleri, i Comancheros, temutissimi e praticamente imprendibili anche per la polizia e lo sceriffo. Bill Kiowa decide dunque di formare una sua banda e assolda quattro pistoleri con i quali si mette a caccia dei Comancheros, che a sua volta stanno lasciando alle loro spalle una lunga scia di sangue. Kiowa capisce però molto rapidamente come sia estremamente difficile arrivare ad Efego, che in quanto capo dei Comancheros è ormai estremamente protetto da una fitta rete di piccoli criminali che gli garantiscono protezione e anonimato in una vasta parte di territorio. Mettersi a combattere con tutti significherebbe rischiare sistematicamente la vita e soprattutto esaurire velocemente le risorse. Kiowa sfrutta però l'avidità di Efego e mette a punto uno stratagemma per stanarlo: al momento della resa dei conti, la banda di pistoleri di Bill Kiowa si rivelerà ben più abile dei Comancheros, e nel corso di un epico duello finale la vendetta sarà consumata, con la morte di James Efego e dei suoi scagnozzi al completo. Il territorio diventa dunque ad appannaggio di Kiowa e della sua banda, che si allontana ormai consapevole del fatto che l'era di terrore imposta da Efego è ormai terminata, con Bill che può pensare alla sua sposa indiana soddisfatto per aver finalmente vendicato la sua morte come promesso.

