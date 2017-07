Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele, previsioni di oggi 25 luglio 2017

Paolo Fox, torna anche oggi con il suo oroscopo - La Presse

Andiamo ad analizzare i segni top per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Giornata importante per dedicarsi agli affetti e alle persone capaci di regalare sorrisi per il Toro, senza incappare nel timore di lasciarsi trasportare troppo. Qualche limitazione sul piano fisico, per cui sarebbe preferibile evitare grandi stress e tenersi un po' sotto controllo. Finalmente il segno dei Gemelli sembra possibile liberarsi momentaneamente delle pressioni di Saturno: per sfruttare al meglio questo momento bisognerebbe riuscire a lasciarsi un po' trasportare dalla corrente, concludendo le situazioni poco soddisfacenti senza lasciarsi coinvolgere in dinamiche dai tratti infantili. Cielo importante per il Leone nonostante qualche piccola questione burocratica cui far fronte in vista di un autunno che richiederà parecchia organizzazione. Un po' di frustrazione verrà presto spazzata via da un nuovo entusiasmo. Venerdì e sabato giornate positive per gli incontri.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 25 LUGLIO 2017

GIORNATA "NERA" PER...

Ora è il momento di guardare da vicino i segni che si possono considerare flop per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Durante questo periodo per il segno del Sagittario è possibile riscontrare una forte tensione in grado di riversarsi nei rapporti con gli altri: bisognerà utilizzare molta prudenza per non cadere negli errori del passato, specialmente se ci si trova divisi tra due storie. Giornate utili per far sentire le proprie ragioni per il Capricorno, cercare la coesione dei propri collaboratori e trovare conferme, specialmente nell'ambito di una nuova realtà lavorativa. Sul piano amoroso sembra essersi verificata qualche piccola crisi che bisogna però evitare di protrarre tacendo. Giornata un po' fiacca per i Pesci a causa degli impegni dell'ultimo periodo che sembrano provare un po' il fisico. Nonostante questa stanchezza, da venerdì sarà possibile godere di nuovi confronti vincenti in grado di regalare grandi soddisfazioni in un prossimo futuro, purché si riesca a mantenere un atteggiamento piuttosto ottimista.

OROSCOPO PAOLO FOX IN PILLOLE

Come ogni giorno anche oggi, martedì 25 luglio 2017, si torna a raccontare l'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Sono giornate interessanti per l'Ariete che può tornare a dare attenzione al campo sentimentale. E' un momento importante per il Toro che potrebbe tornare a sorridere, cercando di essere sempre molto positivo. Saturno non preme più sui Gemelli che momentaneamente si sentono più leggeri e tranquilli. E' un buon recupero quello del Cancro che ha voglia di amare e quindi di essere felice. Qualche piccola questione burocratica potrebbe mettere in difficoltà il Leone che aspetta un autunno pronto a richiedere organizzazione e anche momenti di grande attenzione nella gestione delle finanze. I Pesci si sentono poco in forma, visto che i tanti impegni dell'ultimo periodo hanno minato la sicurezza soprattutto dal punto di vista fisico. Lo Scorpione può tornare a riflettere su questioni delicate che vanno sicuramente riviste con attenzione.

