PAOLA CORTELLESI/ Piccoli sketch che ripercorrono la carriera dell'attrice italiana (Techetechetè, 25 luglio)

Paola Cortellesi (Lapresse)

GLI ESORDI DELLA SUA CARRIERA

La puntata di Techetechetè di questa sera martedì 25 luglio è dedicata ad una delle più popolari attrici del cinema italiano contemporaneo, Paola Cortellesi. Nata a Roma nel novembre del 1973, Paola Cortellesi ha frequentato con profitto il liceo scientifico prima di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo. Ha iniziato frequentando il corso di recitazione tenuto da Beatrice Bracco, lo stesso in cui si erano formati anche Claudia Gerini, Kim Rossi Stuart, Stefania Rocca, Gianmarco Tognazzi e Claudio Santamaria. Il suo esordio televisivo è avvenuto nel 1998, quando ha preso parte a Macao, prima di intraprendere la decisiva collaborazione con la Gialappa's Band che gli ha consegnato la prima notorietà. Una popolarità incrementata da una serie di fortunate partecipazioni ad alcune delle trasmissioni televisive più viste e confermata dalla sua scelta in qualità di copresentatrice dell'edizione 2004 del Festival di Sanremo. Dal piccolo al grande schermo il passo è stato quindi breve e si è tradotto in una serie di pellicole in cui l'attrice capitolina ha dimostrato tutta la sua bravura. Tra di esse vanno ricordate in particolare Tu la conosci Claudia? (2004), Piano, solo (2007), Due partite (2009), Nessuno mi può giudicare (2011), Scusate se esisto (2014) e Gli ultimi saranno gli ultimi (2016). Prove che gli hanno procurato una lunga serie di nomination ai maggiori premi cinematografici italiani e la vittoria di un David di Donatello, un Nastro d'Argento e un Ciak d'Oro, oltre ad altri riconoscimenti minori.

PAOLA CORTELLESI, LA PASSIONE PER LA ROMA

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo essere stata fidanzata con Valerio Mastandrea si è sposata con il regista Riccardo Milani nel 2011, un rapporto allietato dalla nascita della figlia Laura, due anni più tardi.

In una intervista rilasciata a Io donna ha parlato in maniera diffusa della sua maternità, affermando di sentirsi una mamma privilegiata, potendo stare con la figlia molto più tempo rispetto ad una madre che lavora in fabbrica o in ufficio. Ha poi affrontato il tema della politica, affermando di riconoscersi nella sinistra, pur non essendo mai stata una militante. Inoltre ha puntualizzato di gradire la figura di Matteo Renzi, al quale ha riconosciuto buone capacità di comunicazione. Nel 2013 è stata protagonista di una furibonda rissa con Paola Ferrari, dopo uno spot di beneficenza contro la violenza sulle donne che l'ha vista ironizzare pesantemente sulla Domenica Sportiva, provocando la risposta della conduttrice che ha denunciato un vero e proprio attacco politico. Paola Cortellesi è notoriamente tifosa della squadra della sua città, la Roma, passione contratta all'interno di una famiglia dove tutti sono tifosi giallorossi. Pur proclamandosi tifosa non fanatica, ha festeggiato lo scudetto del 2001 per tutta la notte, divertendosi moltissimo. Naturalmente il suo giocatore preferito è Francesco Totti, che avrebbe visto molto bene anche nel mondo dello spettacolo per le sue doti di ironia. Va anche ricordato come l'artista romana sia considerata una delle più belle voci italiane, nonostante non abbia mai abbracciato la carriera di cantante. Tra coloro che ne hanno riconosciuto l'evidente bravura anche Mina e Laura Pausini, con la seconda pronta ad osannarne la prestazione canora in coppia con Antonio Albanese nel corso di Sanremo 2017, in qualità di ospite.

