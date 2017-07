QUELLA CASA NEL BOSCO / Su Italia 1 il film diretto da Drew Goddard (25 luglio 2017)

Il film in onda su Italia 1

IL CAST DEL FILM HORROR COMEDY

Quella casa nel bosco, in onda questa sera, martedì 25 luglio su Italia 1 alle ore 23.20, è una pellicola horror comedy del 2012 diretta da Drew Goddard, al suo debutto alla regia. Goddard ha anche contribuito a scrivere la sceneggiatura del film assieme a Joss Whedon, che ha prodotto la pellicola. Joss Whedon è noto al grande pubblico in veste di creatore della fortunata serie tv Buffy-L'ammazzavampiri.

QUELLA CASA NEL BOSCO, LA TRAMA

Richard e Steve sono due misteriosi individui, tecnici di una strana struttura, alle prese con una nuova missione segreta. Vittime della loro operazione sono cinque adolescenti in viaggio per trascorrere un fine settimana in una lontana e tetra casa, all'interno di un bosco. Durante il tragitto, dopo aver chiesto indicazioni ad un losco individuo (l'uomo è in combutta con i due individui misteriosi), raggiungono finalmente la loro destinazione. L'abitazione nel bosco è stata però sabotata da due tecnici che hanno installato all'interno della casa telecamere e sostanze chimiche in grado di alterare il comportamento dei ragazzi. Nonostante ciò i cinque adolescenti sono più che entusiasti della casa. Nel frattempo i due tecnici si godono lo spettacolo, scommettendo su cosa accadrà ai poveri malcapitati. Su comando dei tecnici, improvvisamente la porta della cantina viene aperta ed i cinque ragazzi ci si addentrano, portando alla luce una serie di manufatti dell'orrore. Dana, rinviene e legge un antico manoscritto e così facendo riporta alla vita un gruppo di zombie. Curt e Jules, che nel frattempo si sono appartati nel bosco, vengono attaccati dagli zombie. La ragazza purtroppo perde la vita. Una volta consapevoli del grave pericolo i ragazzi cercano di restare uniti su consiglio di Curt. I tecnici, non contenti, aumentano la dose di farmaci rilasciata nell'aria. Così facendo i ragazzi sopravvissuti decidono di dividersi, ognuno in una stanza della casa. Marty, dopo una lunga colluttazione con uno degli zombie, viene ucciso. Holden, Dana e Curt riescono a fuggire a bordo del camper ma la loro fuga viene bloccata da un'esplosione innescata dai tecnici. Poco dopo anche Curt perde la vita e solo Dana riesce a sopravvivere. Ma mentre i due tecnici festeggiano il successo della loro operazione ecco che appare Marty, che in realtà è riuscito ad eliminare lo zombie che lo aveva attaccato. I due sopravvissuti scappano all'interno di una stanza di controllo. Qui, dopo aver incrociato decine e decine di mostri stipati all'interno di diverse capsule, capiscono di essere stati vittime di un gioco perverso. Per evitare di essere catturati dalla sicurezza, i due liberano tutti i mostri che, pian piano, uccidono gli addetti della misteriosa struttura. Qual'era il vero intento dei due tecnici? E che segreto nasconde la strana struttura posta al di sotto della casa?

