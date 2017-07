RICCARDO MARCUZZO E ANDREAS MULLER/ Riki: "gli amici di un tempo mi insultano, conto su di te: sei speciale!"

Riccardo Marcuzzo (Riki)

IL RITORNO DEI VECCHI AMICI

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, ha concluso trionfalmente la sua avventura ad Amici di Maria De Filippi: il suo album 'Perdo le parole' è fino ad ora il più venduto in Italia nel 2017 ottenendo la certificazione di doppio disco di Platino. Il successo ha riportato nella sua vita alcune persone che in passato si erano fatte da parte ma che ora sono oggetto di critiche da parte del vincitore della categoria canto del talent show di Canale 5. Proprio a loro Riki ha rivolto un lungo post su Instagram nel quale li ha criticati per il loro cambiamento e per i successivi insulti quando lui li ha ignorati: "Quando fai successo tutti pensano che sia tu quello cambiato. Ma non possono essere invece le persone intorno a cambiare? Amici che si fanno sentire dopo anni, persone che prima ti sfottevano e ora sono le prime a credere in te. Non rispondi, dici di no, dai un consiglio scomodo e allora sei il solito "raccomandato", "ri****one", "incapace" (tanto sono questi gli insulti degli ignoranti o di chi non sa cosa dire)".

RICCARDO MARCUZZO E ANDREAS MULLER: IL RINGRAZIAMENTO

Dopo avere criticato le persone provenienti dal suo passato e tornate improvvisamente alla ribalta dopo il suo successo, Riki ha tessuto le lodi di colui che è stato il più grande successo dall'esperienza di Amici. Il ballerino e vincitore Andreas Muller, che continua a frequentare anche ora che il programma è giunto al termine. Proprio a lui il cantante ha rivolto tale ringraziamento, sempre nello stesso lungo sfogo pubblicato su Instagram: "E allora @muller_andreas stammi vicino, perché ho solo te e pochi altri. Io vivo per la gente che mi ama, per farli felici e soddisfatti: non dirmi "bravo" ma dimmi "è solo l'inizio". #sei #speciale #amico #mio". L'amicizia tra i due ex concorrenti nelle ultime settimane è stata confermata da vari scatti pubblicati insieme nei social network e soprattutto da un importante progetto per il futuro: Andreas sarà infatti uno dei protagonisti del prossimo videoclip musicale dello stesso Riccardo. Sarà questo l'inizio di una lunga collaborazione artistica?

