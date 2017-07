RIKI/ Lo sfogo su Instagram e la dedica a Andreas “ho solo te e pochi altri” (Wind Summer Festival 2017)

Riki, questa sera al Wind Summer Festival

UN POST CONTRO I FALSI AMICI

Attesissimo come sempre Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, sarà fra i cantanti a esibirsi sul palco questa sera al Wind Summer Festival. Riccardo, che si sta facendo strada nelle radio musicali a suon di successi, ha appena pubblicato sul proprio profilo instagram un lungo sfogo, indirizzato alle molte critiche che lo hanno investito, in particolare quelle che arrivano da chi gli dovrebbe essere amico, che vorrebbe approfittare del suo successo, riallacciando un rapporto che avevano troncato oppure criticandolo aspramente, con epiteti come “raccomandato” se non si mostra disponibile come vorrebbero. Ma in questa giungla, che è la strada verso il successo, Riki ha trovato un amico nel collega e vincitore di Amici, Andreas Muller, al quale chiede di continuare ad essergli amico come è stato finora, ecco la sua dedica al ballerino: “E allora @muller_andreas stammi vicino, perché ho solo te e pochi altri. Io vivo per la gente che mi ama, per farli felici e soddisfatti: non dirmi "bravo" ma dimmi "è solo l'inizio".” Qui il post di Riki

IL SECONDO POSTO A AMICI E IL SUCCESSO

Riki è uno degli artisti maggiormente apprezzati dell'ultima edizione del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi, “Amici”, che sta ottenendo grande successo nell'airplay radiofonico con il brano “Polaroid”, che ha fatto seguito ad un altro brano di grande successo lanciato immediatamente dopo la sua esperienza televisiva, ovvero “Perdo le parole”. Per Riki questo 2017 sarà indimenticabile per come si è ritrovato protagonista della scena musicale italiana, e “Perdo le parole” rappresenta senz'altro un brano che riesce a coniugare pop e cantautorato, con doti d'autore che hanno permesso al giovane artista milanese di spiccare nella recente esperienza ad 'Amici'. Che gli ha permesso di costruirsi già una solida base di fans che sarà sicuramente entusiasta nell'ascoltare 'Polaroid' sul palco del Wind Summer Festival.

© Riproduzione Riservata.