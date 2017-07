RIVIERA/ Anticipazioni 25 luglio: Georgina alla ricerca della verità, un party verrà in suo aiuto?

Riviera, anticipazioni

IL PARTY CREA SCOMPIGLIO

Riviera si è presentata al grande pubblico di Sky con dieci appuntamenti in tutto e ben cinque settimane di programmazione. Cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi che andranno in onda questa sera su Atlantic? A breve scopriremo tutte le principali anticipazioni della nuova trama della puntata in onda oggi, martedì 25 luglio 2017. Mentre in Italia alcune puntate devono essere ancora trasmesse, in Inghilterra l'intera serie è già disponibile On Demand e questo offre quindi degli spoiler in più che vogliamo condividere con voi per poter scoprire l'imminente futuro di Georgina e cosa le potrebbe accadere a breve. La donna continua incessantemente a cercare la verità per scoprire per quale motivo il marito collezionista è stato brutalmente ammazzato. Dopo l'iniziale sconvolgimento emotivo, la donna avrà fretta di scoprire la verità e sembrerà lottare verso una corsa inspiegabile contro il tempo: per quale motivo tanta ansia? Da ciò che sembra, il marito morto era pieno zeppo di segreti che pian piano verranno a galla grazie al fiuto della donna intenzionata come non mai ad eliminare tutti gli scheletri riposti ordinatamente in fondo all'armadio. In quali guai si era cacciato Constantine? Cosa vuole Grigory Litvinov?

RIVIERA, ANTICIPAZIONI 25 LUGLIO 2017

Stasera, martedì 25 luglio 2017, andranno in onda in prime time su Sky Atlantic gli episodi tre e quattro di Riviera ed evidenzieranno alcune novità e dinamiche più interessanti del previsto. "Elena" e "Travail d’artiste" sono i due titoli originali degli appuntamenti che visionerete a breve e vedrete una Georgina sempre più frustrata e disperata alla ricerca estenuante della verità. Durante un lussuoso party organizzato dalla Fondazione, la donna cercherà di avvicinare una persona che potrebbe offrirle dettagli importanti sul passato misterioso del marito. Durante la festa però, farà il suo ingresso qualcuno che non era atteso: di chi si tratterà? Le cose non andranno affatto per il verso giusto e la famiglia Clios verrà perfino interrogata dalla polizia dopo la fine della festa. Delormes infine, scoprirà qualcosa che potrebbe cambiare gli esiti dell'intera faccenda.

