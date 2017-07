SAMUEL /La statua della libertà si conferma ai primi posti in radio (Wind Summer Festival)

Samuel sul palco del Wind Summer Festival

IL SUCCESSO DA SOLISTA

Ci sarà spazio anche per Samuel questa sera al Wind Summer Festival. L'artista torinese, conosciuto soprattutto per la sua esperienza con i Subsonica, rappresenta senza dubbio un personaggio di punta nella storia della musica italiana. Anche nella sua esperienza da solista infatti Samuel, in questo 2017, sta dimostrando di saper camminare egregiamente con le sue gambe, e lo ha fatto iniziando alla grande l'anno con una partecipazione estremamente significativa al Festival di Sanremo, che già l'aveva visto protagonista ai tempi dei Subsonica. Il singolo “Vedrai” non è riuscito a piazzarsi sul podio al Festival della Canzone Italiana, ma è riuscito comunque ad essere uno dei più trasmessi nell'airplay radiofonico in autunno e in Primavera, riuscendo così a raggiungere un grande risultato anche nelle vendite dei singoli digitali. Samuel ha sempre sottolineato come la sua esperienza con i Subsonica non sia da considerare terminata, ma al tempo stesso ha voluto tentare la carta del primo album solista: lanciato da “Vedrai”, è uscito sempre in questa prima metà del 2017 “Il codice della bellezza”. Album che contiene anche il singolo con il quale Samuel sta spopolando in questa estate 2017, “La statua della mia libertà”, che è anche il pezzo che l'ha visto protagonista in questa tappa del Wind Summer Festival. Un'esperienza che sicuramente ha dimostrato il talento per la composizione e la melodia dell'artista torinese che con i Subsonica non ha mai avuto problemi ad abbandonarsi all'anima elettronica del gruppo, rimasta d'altronde in molti brani realizzati per “Il codice della bellezza”. Samuel è riuscito comunque a realizzare pezzi che attingono dalla grande tradizione del cantautorato italiano, senza snaturare quelle che sono le caratteristiche che lo hanno reso uno degli interpreti più amati della sua generazione.

SAMUEL, IL CANTAUTORE LEGATO A ISABELLA REGONESE

L'amore per il cantautorato di Samuel è stato recentemente testimoniato anche dalla sua partecipazione al “Festival Gaber”in Versilia, un appuntamento dedicato al grande cantautore e cabarettista milanese. Una passione che sicuramente si ritrova anche nella composizione de “Il codice della bellezza2, anche se in brani come “La statua della libertà” l'influenza dei Subsonica si sente eccome. Anche l'esperienza di questa estate al Goa Boa Festival è stata particolarmente apprezzata dal cantante, che nella nuova dimensione solista sta apprezzando anche esperienze che magari ha già avuto modo di vivere in passato con il gruppo. I profili social di Samuel sono ricchi di testimonianze di questa lunga estate in tour, ma il cantante torinese ha saputo comunque confermarsi con i suoi ultimi due singoli come un vero e proprio killer radiofonico, a vent'anni da quando con i Subsonica aveva iniziato a far vedere sotto una nuova luce la scena alternativa musicale italiana. Per Samuel il momento è estremamente positivo anche dal punto di vista sentimentale, visto che è da tempo legato ad una delle giovani attrici maggiormente talentuosa e in vista del cinema italiano, Isabella Regonese. La coppia a volte è stata fotografata insieme ai concerti, ma ha sempre vissuto con molta discrezione la propria storia d'amore, a riparo dai paparazzi. Samuel ha sempre preferito mettere la musica davanti alla sua vita privata e ci sarà spazio per celebrare il successo de 'La statua della mia libertà' sul palco del Wind Summer Festival, nella puntata di martedì 25 luglio 2017 su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.