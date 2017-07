SCANDAL 6/ Anticipazioni ultima puntata 25 luglio e video promo: Mya, una minaccia per Mellie?

Scandal 6

MELLIE DOVRA' ANNULLARE LA L'INAUGURAZIONE?

Con gli ultimi due episodi di questa sera, in onda su fox Live dalle 21.05, Scandal 6 si avvia al suo finale di stagione. I due appuntamento trasmessi questa sera, dal titolo "Tic Tac" e "Passaggio di Potere", infatti, daranno una conclusione alle vicende di Olivia Pop e della sua scalata al potere in un rush finale pieno di sorprese. Nella prima puntata, Fitz, Olivia, Rowan e tutta la squadra cercheranno di vigilare su Mya, la madre di Olivia, ma la missione fallirà quando la donna farà perdere le sue tracce. A dare un’idea di quelli che sono i suoi piani, il ritrovamento di una foto, nella quale è presente l’itinerario previsto per l’inaugurazione di Mellie. Questa notizia, naturalmente, sconvolgerà la First Lady, che a causa del nuovo allarme dovrà apportare delle modifiche alla prevista per la cerimonia del suo giuramento. Inattesa di decidere sul da farsi, Mellie chiederà un consiglio a Fitz, che senza mezzi termini le confermerà la necessità di annullare l’inaugurazione. Qui è possibile visualizzare il video promo del primo episodio di oggi.

SCANDAL 6, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: OLIVIA SI SCAGLIA CONTRO MYA

Finale di stagione pieno di sorprese per Olivia, protagonista di Scandal 6, e gli altri protagonisti della serie. La Pope, in particolare, in questo episodio si scontrerà duramente con sua madre Mya, che non riscendo a ottenere la sua collaborazione la accuserà di essere esattamente come suo padre. Olivia, di fronte a queste affermazioni, andrà su tutte le furie e si Scaglierà contro sua madre con l’intenzione di soffocarla A frenare i suoi istinti ci penserà Jack, che riuscirà a tenerla a bada fino a ristabilire la calma. Olivia, però, prima di lasciare Mya la minaccerà di morte. Da parte sua, Mellie sarà sempre più convinta di dover portare avanti l’inaugurazione, ma la Pope, preoccupata per le conseguenze che potrebbe avere la sua decisione, chiederà a Fitz di seguirla passo passo. Quinn, intanto, dirà a Abby di essere incinta, prima di ringraziarla per la sua preziosa collaborazione.

