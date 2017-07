SHADE/ Oltre a rapper anche doppiatore, Bene ma non benissimo è già un successo (Wind Summer Festival 2017)

Shade in gara al Wind Summer festival

LA FINALE DI QUESTA SERA

Anche Shade questa sera è in gara tra i giovani al Wind Summer festival sul palco di Piazza del Popolo, il giovane rapper torinese, infatti, è fra i tre artisti che si sono aggiudicata la finale, sfidandosi durante le serate precedenti della kermesse musicale, a giocarsi la vittoria insieme a Shade, ci saranno anche Mahmood e I Desideri. Il giovanissimo rapper domina benissimo il palcoscenico e la sua spigliatezza lo ha aiutato molto anche durante gli scorsi giorni, quando è stato special guest a radio 2, al programma serale Back to Back. Shade non ha deluso i fan neanche durante la sua esibizione nel corso della serata finale di Sarabanda, quando ha coinvolto nel suo free-style anche il super campione l’Uomo Gatto.

SHADE, IL SUO SUCCESSO

Chiunque conosce le hit (ormai tormentoni) di Shade: Bene ma non benissimo e Odio le hit estive. Shade è il nome d'arte di Vito Ventura, un noto rapper classe '95. Ha iniziato vincendo diverse gare di freestyle nella sua città (Torino) vincendone parecchie, al punto di diventare King of freestyle secondo Mtv. Il suo primo album d'esordio si chiama Clownstrofobia, che ha un significato particolare: pare che Shade abbia un'immagine di sé volta a far divertire il pubblico, tuttavia ci sono diverse sfumature. È proprio per questo motivo che, oltre alla già citate Bene ma non Benissimo ( presente al Wind Summer Festival), il rapper ha composto anche delle canzoni più serie, che parlano anche d'amore e di sentimenti. La particolarità di Shade è che realizza parodie: infatti, nel pezzo intitolato Bar Mitzvah, il rapper ridicolizza in un certo senso i rapper di oggi che entrano in competizione per chi guadagna di più, quando un ragazzino ebreo tramite la sua festa è in grado di guadagnarne di più (testuali parole). Ma Shade non è solo questo: è un ragazzo come tanti altri, appassionato di videogiochi e serie-tv (Scrubs è tra le sue preferite), che cerca di tenere la testa sulle spalle senza montarsi la testa. Oltre a diverse esperienze di doppiaggio, Shade ha sulle spalle anche alcune esperienze di beneficenza: Dalla a me è un brano presentato per l'iniziativa di Rezophonic contro lo spreco.. Attualmente, pare che il ragazzo abbia in progetto qualche collaborazione con l'inseparabile Fred De Palma

