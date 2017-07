STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Wind Summer Festival su Canale 5 (martedì 25 luglio 2017)

Stasera in tv - Wind Summer Festival

Durante la serata di martedì, 25 luglio 2017, andranno in onda diversi programmi sui canali Mediaset: in questo articolo vi illustreremo tutta la programmazione. Mediaset da sempre si occupa di soddisfare tutti i target, proponendo diversi titoli per il mondo del cinema, delle serie tv e dell'animazione; per non parlare dello sport, dei programmi di intrattenimento e dei tg di gossip e di informazione.

Su Canale5 andrà in onda l'ultimo appuntamento con Wind Summer Festival, celebre programma che ospita diversi big della musica nazionale ed internazionale che si sfidano sul palco di piazza del popolo, a Roma. A partire dalle 21.10. Subito dopo, appuntamento con l'edizione della notte del Tg5, a mezzanotte.

Su Italia1 sarà la volta di The fast and the furios: Tokio Drift, che racconterà la vicenda di Sean Boswell, un pilota d'auto che per evitare di scontare gli anni in galera si trasferisce a Tokio, dal padre. Tuttavia a causa dell'incontro con un altro pilota d'auto viene immischiato in altre gare ad alta velocità organizzate dalla mafia. Alle 21.10. Successivamente, sarà la volta della notte horror proposta di Italia1: toccherà a Quella casa nel bosco, un film horror in cui un gruppo di ragazzi trascorrerà il week end in una casa abbandonata, all'insegna della trasgressione e del divertimento. Purtroppo non saranno soli. Alle 23.21.

Su Rete4 andrà in onda un thriller intitolato Delitto a Saint Malo, alle 21.15. A Saint malo viene ritrovato un cadavere che porta i segni di tortura inflitti tipicamente dalla pirateria locale: sarà tempo di indagini per il capitano Garroc incaricato per il caso ed il collega Vautier, che non si ritroveranno d'accordo su molti indizi. La pelle che abito è un thriller con Antonio Banderas, che interpreta un chirurgo plastico che sta studiando un tessuto che possa sostituire la pelle umana, nel nome di quella moglie morta a causa di un incendio. Serviranno tuttavia delle cavie, il chirurgo sceglierà lo stupratore di sua figlia. Alle 23.16.

Su La5 andrà in onda il talk show condotto da Maurizio Costanzo intitolato L'intervista. Durante la puntata, il conduttore approfondirà diversi aspetti della vita personale e professionale dell'ospite di turno. Alle 21.10.

Su Italia2 andrà in onda una commedia intitolata Sex Movie in 4D. Un adolescente è preoccupato di dover accedere al college senza alcuna esperienza sessuale in merito, decide che Internet potrebbe essere una soluzione. Trova un'attratente ragazza bionda, la quale gli propone che, a patto che il ragazzo intraprenda un viaggio verso la sua città, gli si concederà. Così il ragazzo parte insieme ai suoi due migliori amici. Alle 21.10.

Su Mediaset Extra andrà in onda Zelig Event, una raccolta delle scene più amate dal pubblico del celebre show per festeggiare il 20° compleanno del programma, all'insegna delle risate. Appuntamento per le 21.15.

Su Top Crime la serata appartiene a The Mentalist, la quinta stagione. Patrick decide di far evadere Lorelai e, per far avverare i suoi scopi, decide di far credere a tutta la squadra di essere stato rapito. A partire dalle 21.10.

Infine, su Boing alle 20.50 appuntamento con Dragon Ball Super, celebre anime giapponese.

Su Iris andrà in onda un western intitolato Una ragione per vivere ed una per morire. La trama racconta le vicende del colonnello Pennbroke, esiliato dall'esercito poiché il colonnello si è rifiutato di combattere contro il sudista Ward. Tuttavia, ci sono ragioni nascoste dietro il suo rifiuto e Pennbroke dovrà riprendersi ciò che gli appartiene. Alle 21.00.

