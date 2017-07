STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: The Halcyon su Rai 1 (martedì 25 luglio 2017)

Stasera in tv - The Halcyon

Ecco a seguire i programmi televisivi Rai che andranno in onda in prima serata martedì venticinque luglio. Su Rai Uno, alle ore 21.30, una nuova puntata in prima visione assoluta della nuova serie britannica The Halcyon, di genere storico. La serie televisiva segue infatti le vicende ambientate in un lussuoso hotel di Londra, durante il tempo della seconda guerra mondiale. Dopo The Halcyon, alle ore 23.25, va in onda un episodio di Lord & Master, in prima visione Rai. Lord & Master si incentra sui casi di Valentine Rixtus Bentinck, un ricco investigatore privato che collabora spesso con il pubblico ministero per risolvere i casi.

Alle ore 21.15 su Rai Due, vanno in onda le puntate intitolate Crisalide e L'ago nel pagliaio, della serie televisiva MacGyver. Questa serie di azione è un reboot della serie televisiva dall'omonimo titolo andata in onda dal 1985 al 1992 e ha come protagonista Angus MacGyver, a servizio di un'organizzazione governativa. Alle ore 22.50, va in onda sullo stesso canale Hawaii Five-0, con la puntata intitolata Giustizia per tutti. La serie ha come protagonisti i membri di una speciale squadra anti crimine delle Hawaii.

Su Rai Tre, alle ore 21.15, va in onda Gli occhi cambiano - Cantare, documentario scritto da Walter Veltroni e incentrato su elementi importanti della memoria italiana. A seguire, alle 23.20, viene trasmesso il film documentario Passione, diretto da John Turturro. Uscito nel 2010, questo documentario musicale ha come punto centrale Napoli e la sua storia, riprendendo i luoghi più significativi della città e le sue canzoni popolari.

Su Rai 5 alle ore 21.15 viene trasmesso Cirkus Colombia, film drammatico diretto da Danis Tanovic. Ci troviamo alla vigilia della guerra, in un piccolo paese nella Erzegovina meridionale, e Divko Buntic (interpretato da Miki Manojlovic) torna a casa dopo essere stato esiliato in Germania e inizia a prendersi qualche rivincita, tornando con una nuova giovane compagna e tanto denaro a disposizione. Dopo aver cacciato dalla casa l'ex moglie e il figlio, tutto sembra andare bene per Divko, ma ben presto dovrà ricredersi, mentre la guerra inizia a bussare alle porte.

Alle ore 21.10, su Rai Movie, va in onda il film di guerra Giovani aquile, uscito nell'anno 2006 e diretto da Tony Bill. Il film è tratto da una storia vera ed è ambientato durante la Prima guerra mondiale, quando un gruppo di giovani americani, ognuno per motivi differenti, si arruola nella squadriglia francese Lafayette come piloti. Tra gli altri, nel cast, James Franco, Martin Henderson e Jean Reno.

Per finire, su Rai Premium alle ore 21.20, va in onda una puntata della serie Provaci ancora prof!, sesta stagione. L'episodio della serata si intitola Debiti pericolosi. Protagonista di Provaci ancora prof! è l'intuitiva insegnante di lettere Camilla Baudino, che divide la sua vita a scuola con la risoluzione di casi investigativi.

PROGRAMMI TV RAI

Rai Uno

ore 21.30 The Halcyon, serie tv, storico

Rai Due

ore 21.15 MacGyver - Crisalide - L'ago nel pagliaio, serie tv, azione

Rai Tre

ore 21.15 Gli occhi cambiano - Cantare, documentario

Rai 4

ore 21.05 007 - La morte può attendere, film, azione

Rai 5

ore 21.15 Cirkus Colombia, film, drammatico

Rai Movie

ore 21.10 Giovani aquile, film, guerra

Rai Premium

ore 21.20 Provaci ancora prof! - Debiti pericolosi, serie tv, commedia

© Riproduzione Riservata.