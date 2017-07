STEFANO DE MARTINO/ La presunta tristezza è solo un lontano ricordo? (oggi, 25 luglio)

Stefano De Martino

IL CAMBIAMENTO DEL BALLERINO

Dov'è finita la presunta tristezza di Stefano De Martino? Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del possibile ritorno di fiamma tra lui e Belen Rodriguez, notando come il ballerino di Amici fosse in realtà rimasto deluso dalla decisione della sua ex moglie di continuare a frequentare l'attuale fidanzato Andrea Iannone. Alcuni scatti nei quali il napoletano appariva in lacrime nella sua villetta di Ibiza avevano alimentato questo gossip, per altro confermato da alcune recenti dichiarazioni di Simona Ventura riguardo l'amore ancora presente tra l'ex coppia più chiacchierata dello showbiz. Ma se Stefano De Martino è triste, riesce a nasconderlo davvero molto bene. La conferma è arrivata da una foto pubblicata qualche ora fa da Gilda Ambrosio, nota influencer e stilista presente a sua volta per le vacanze nell'isola delle Baleari. Da tale scatto il danzatore appare intento a trascorrere una giornata con gli amici nello sballo più totale non rinunciando a qualche scena decisamente sopra le righe.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NON TUTTI I FAN APPROVANO

La recente foto nella quale Stefano De Martino è apparso in compagnia degli amici ha scatenato la discussione dei fan sui social network. In molti ritengono, infatti, che faccia bene a godersi la vita, soprattutto ora che non ha nessun vincolo sentimentale. In altri invece pensano che un padre serio dovrebbe evitare certi comportamenti, continuando a mantenere quella privacy che lo ha sempre contraddistinto. In passato, infatti, il ballerino era stato apprezzato proprio per la sua serietà e l'allontanamento dai clamori mediatici, a differenza di quanto accaduto per l'ex moglie. Comunque sia anche se la discussione impazza sul web, il punto interrogativo è sempre lo stesso e continua a rimbalzare da un sito web all'altro: Stefano è ancora innamorato di Belen Rodriguez? Attende soltanto la partenza di Andrea Iannone (che dalla prima settimana di agosto sarà nuovamente impegnato nel mondiale di MotoGp) per sferrare il colpo decisivo?

