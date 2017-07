Sara Affi Fella e Nicola Panico / Fidanzati dopo Temptation Island 2017? È arrivato il perdono shock

Sara Affi Fella e Nicola Panico a Temptation Island 2017

UN FALÒ DI CONFRONTO CON SORPRESA INASPETTATA

Una puntata ricca di suspense quella di Temptation Island andata in onda ieri. Dopo solo pochi minuti, Filippo Bisciglia ha finalmente svelato che la coppia che sarebbe andata al falò di confronto sarebbe stata quella di Nicola Panico e Sara Affi Fella. Dopo una lunga puntata, ecco finalmente il confronto da tutti tanto atteso. Gli ultimi video mostati da Filippo Bisciglia hanno infatti portato Sara al limite della sopportazione: la ragazza ha così chiesto il confronto immediato col fidanzato Nicola. Inizialmente sorpreso e deluso dalla richiesta della fidanzata, Nicola è poi arrivato al falò emotivamente destabilizzato, tanto da scoppiare in lacrime alle sue prime accuse. "Ma che uomo sei? Sei quello che è stato con me 5 anni o quello che ho visto lì dentro? - chiede Sara infuriata - Non hai idea di quello che hai combinato, credevi di essere entrato qui da single? Non hai pensato una volta a me. Hai pensato solo a farti la tua storiella con quella. Hai buttato 5 anni nella me**da!" sbotta la Affi Fella.

SARA E NICOLA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2017

Nicola cerca di difendersi, di chiarire che si è voluto solo mettere in gioco a Temptation Island 2017 ma che ogni gesto partiva da Antonella Fiordelisi e non da lui. Sara non si ferma e anzi è sempre più decisa nelle sue accuse che si concludono con la decisione drastica: "Io voglio uscire da qui da sola!". Sara va via e lascia Nicola da solo e disperato, in lacrime di fronte al mare. "Mi sento male, non mi aspettavo che potessi infastidirla così tanto da farmi lasciare. - si sfoga allora Nicola - A 33 anni è difficile piangere per una donna, io ho capito che lei è la donna che voglio, la cosa più bella, la madre dei miei figli. Mi dispiace soprattutto di averla delusa e le chiedo umilmente scusa". E le scuse di Nicola sono arrivate dritte al cuore di Sara che oggi lo ha perdonato. Filippo Bisciglia ha infatti incontrato la coppia un mese dopo e le cose si stanno rimettendo al loro posto, come entrambi confermano: "Abbiamo riscoperto un lato del nostro carattere che avevamo dimenticato. - dichiara una Sara molto felice - Diciamo però che devo fargliela penare ancora un pò" conclude.

