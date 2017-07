Scandal 7 / Ci sarà la settima stagione? Le anticipazioni sull'ultimo capitolo della serie

Scandal 7

Il finale della sesta stagione lascerà con il fiato sospeso i fan di Scandal almeno fino al prossimo autunno. Scandal 7 ci sarà e andrà in onda negli Usa il mese prossimo per la felicità dei fan che, finalmente potranno vedere cosa è successo dopo il cliffangher che andrà in onda questa sera. La notizia negativa? Scandal 7 sarà l'ultima stagione della serie firmata da Shonda Rhimes. Per il gioiellino che ci ha fatto sognare con la coinvolgente (e sconvolgente) storia d'amore di Olivia e Fitz e tutto quello che è successo dentro e fuori la stanza ovale della Casa Bianca, quest'anno volgerà al termine. La settima stagione di Scandal sarà composta da 18 episodi due in più della sesta andata in onda dimezzata per via della gravidanza di Kerry Washington. Ma cosa succederà?

SCANDAL 7 CHIUDE IL CERCHIO: TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULL'ULTIMA STAGIONE DELLA SERIE

IL CAST SUL SET PER WATCH ME

Al momento le bocche di tutti sono cucite su Scandal 7 e mentre in molti si aspettano un lieto fine per i suoi protagonisti e, in particolare, per Olivia Pope, altri pensano che la chiusura ideale sia con una tragica morte di quest'ultima. Il cast è tornato sul set della serie proprio nei giorni scorsi e al momento sta lavorando alla première di stagione che andrà in onda il 5 ottobre prossimo sempre su ABC, negli Usa. Ad aprire l'ultima stagione della serie sarà l'episodio scritto da Shonda Rhimes intitolato "Watch Me". La trama è ancora top secret ma le prime foto in arrivo dal set nei prossimi giorni potrebbero già rivelare i primi spoiler. Non ci rimane che guardare il finale di stagione questa sera e tenere i social aperti per scoprire il seguito.

