TAKAGI&KETRA FEAT. ARISA E LORENZO FRAGOLA/ L’esercito del selfie domina l’estate (Wind Summer Festival)

Arisa con Takagi&Ketra e Lorenzo Fragola al Wind Summer festival 2017

IL TORMENTONE ESTIVO 2017

Takagi&Ketra insieme a Arisa e Lorenzo Fragola faranno scatenare Piazza del Popolo questa al Wind Summer Festival, che darà spazio per quello che forse può essere considerato il vero tormentone di questa estate 2017 “L'esercito del selfie”, brano che è stato realizzato da un vero e proprio trust di artisti. La mente del progetto sono Takagi & Ketra, ovvero Alessandro Merli e Fabio Clemente, che incarnano la figura dei dj-produttori che in Italia si stanno facendo largo in maniera sempre più convincente. C'è la loro firma musicale dietro vere e proprie hit che hanno segnato il mercato discografico negli ultimi due anni, come la fortunatissima “Roma-Bangkok'”scritta per Giusy Ferreri e Baby K nel 2015, fino ad arrivare ad “Assenzio”, prodotta per J-Ax e Fedez, che ha conquistato le radio solo qualche mese fa. Con “L'esercito del selfie” Takagi & Ketra si mettono in gioco in prima persona, aiutati da un team di artisti niente male.

TAKAGI&KETRA FEAT. ARISA E LORENZO FRAGOLA CON UN BRANO DI TOMMASO PARADISO

Il testo di “L’esercito del selfie” è stato firmato da Tommaso Paradiso, autentico dominatore dell'estate musicale italiana anche con il suo gruppo, i Thegiornalisti, ed il brano “Riccione” che a sua volta sta spopolando. Alla voce si alternano Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor 2014 e divenuto artisti di grande successo subito dopo la fine della sua esperienza nel talent, e Arisa, che proprio da X Factor ha ricevuto una nuova iniezione di popolarità l'anno scorso, ma che rappresenta ormai da un decennio uno dei volti più celebri e affermati della musica italiana. Un mix esplosivo per un brano che abbina modernità dei suoni elettronici e del testo, legato alla dipendenza da smartphone e social network, rimandando però ad atmosfere e stili legati agli anni Sessanta, che Takagi & Ketra amano particolarmente. Il risultato è praticamente nelle orecchie di tutti e potrà essere ascoltato martedì sera anche sul palco del Wind Summer Festival.

