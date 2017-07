THE FAST AND THE FURIOUS, TOKYO DRIFT / Su Italia 1 il film con Vin Diesel (25 luglio 2017)

The fast and the furious, il film in onda su Italia 1

LA SAGA TORNA SU ITALIA 1, IL CAST

La saga di The fast and the furious sarà protagonista in prima serata martedì 25 luglio 2017 su Italia 1 alle ore 21.15 con il capitolo The fast and the furious, Tokyo Drift, pellicola del 2006 ambientata nella Capitale giapponese. Una pellicola che mantiene le caratteristiche a tutta adrenalina della fortunata serie di The fast and the furious con Vin Diesel nella parte di Dominic Toretto stavolta defilato nella trama della storia, che vede come protagonista Lucas Black nella parte di Sean Boswell. Tra gli altri interpreti, il rapper Lil' Bow Wow nel ruolo di Twinkie, Sung Kang nella parte di Han Lue, Nathalie Kelley nel ruolo di Neela e Brian Tee che reciterà come DK, mentre il signor e la signora Boswell sono stati interpretati da Brian Goodman e Lynda Boyd.

THE FAST AND FURIOUS, TOKYO DRIFT, LA TRAMA

Sean Boswell è il protagonista di questo capitolo della saga di The fast and the furious, nei panni di un giovane pilota costretto a farsi strada nel mondo delle corse clandestine. Una prospettiva che non piace di certo ai genitori di Sean e che gli crea più di qualche guaio con la legge. Tanto che il ragazzo viene spedito da mamma e papà in Giappone, dove il padre è militare. Un paese nuovo ed una lingua sconosciuta non fanno altro però che emarginare ulteriormente Sean, che trova conforto solo dall'amicizia con un altro ragazzo straniero, Twinkie, che lo introduce nel mondo del Drifting. In questo contesto Sean conosce Neela, una ragazza che gli ruba immediatamente il cuore, ma per conquistarla deve cercare di battere un campione di corse di Drifting, Takashi, che ha forti appoggi nella Yakuza, la mafia giapponese.

Una situazione complicata che Sean cerca di superare con l'aiuto di Han, che a sua volta ha dei conti da regolare con Takashi. Durante una corsa però la slealtà di Takashi fa incendiare la macchina di Han e mette a repentaglio anche la vita di Sean e Neela. Sarà solo il primo a perdere la vita e Sean resterà nel giro per cercare di vendicarlo a tutti i costi. Riuscirà a recuperare dei soldi guadagnati illegalmente da Takashi e riportarli a Kamata, lo zio del ragazzo che è anche un esponente della Yakuza.

Kamata è molto irritato con il nipote ma vede con diffidenza anche Sean: alla fine stabilisce che i due piloti si sfidino di nuovo per stabilire la loro supremazia. Nonostante la conoscenza perfetta il percorso e le solite scorrettezze, Takashi viene battuto da Sean e Kamata allontana il nipote da Tokyo, avendo promesso che in caso di sconfitta non ci sarebbero state guerre o vendette successive all'esito della gara. Sean può dunque finalmente ricongiungersi con Neela con la quale inizia un'agognata relazione e resta a vivere a Tokyo dove viene considerato il nuovo re del drift. Almeno finché Twinkie non gli presenta un altro straniero che, da quello che si dice, non è mai stato battuto nel Drifting in territorio asiatico. Si tratta di Dominic Toretto (lo storico protagonista della saga di The fast and the furious), e i due decidono di sfidarsi, stavolta amichevolmente, per vivere una nuova gara al massimo dell'adrenalina.

