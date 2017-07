Temptation Island 2017 / Anticipazioni ultima puntata e pagelle: Selvaggia Roma affronta Francesco Chiofalo

Temptation Island

Tradimenti, discussioni e momenti di vero trash hanno caratterizzato la quinta puntata di Temptation Island 2017, che si è conclusa con l’addio fra Sara e Nicola e con la successiva tregua siglata al di fuori dal resort. Scopriamo, attraverso le nostre pagelle, quali coppie hanno avuto la meglio nel corso della serata. Veronica Bagnoli e Antonio Lenti, voto 3: dopo aver fatto molti passi in avanti per cercare di comprendere la situazione del suo fidanzato, Veronica ha fatto i conti con una triste realtà, il suo compagno ha passato la notte con Jessica. Valeria Bigella e Alessio Bruno, voto 3: lontano sensi di colpa della scorsa puntata, il fidanzato ha recuperato il suo rapporto con Carmen, mettendo ancora una volta in discussione la storia d’amore con la sua ragazza. Sara Affi Fella e Nicola Panico, voto 5: dopo una rottura da manuale, che ha appagato la voglia di trash degli spettatori regalando a Nicola il posto che avrebbe meritato sin dal primo giorno, Sara è tornata sui proprio passi rivelando di aver perdonato il suo ex.

TEMPTATION ISLAND, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

VERONICA E ANTONIO AL CONFRONTO

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, voto 9: preso di mira dalle inutili avance della single Desirée, Francesco ha scoperto che la sua fidanzata lo ama ancora e si è commosso. Cosa chiedere di più a una storia d’amore se non un lieto fine? Nella prossima puntata di Temptation Island 2017, che lunedì prossimo chiuderà il capitolo di questa stagione, assisteremo finalmente al confronto della coppia. I due, naturalmente, continueranno a battibeccare così come abbiamo visto nel corso delle prime puntate lanciandosi continue accuse e recriminazioni, ma riusciranno a ritrovare la sintonia e a regalare ai loro fan un lieto fine? Nella prossima puntata, inoltre, Veronica affronterà il suo fidanzato Antonio per contestargli quella notte passata nella camera di Jessica. Lui cercherà di giustificarsi, ma le sue parole, a quanto pare, non faranno che peggiorare la situazione.

