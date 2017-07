The Halcyon 2/ La seconda stagione ci sarà? I fan sperano in un seguito ma...

The Halcyon

The Halcyon 2 ci sarà? Sembra proprio di no e quello che succederà questa sera rimarrà nei nostri pensieri per un bel po'. L'hotel finirà sotto i bombardamenti tedeschi proprio nel finale in onda su Rai1 questa sera e in occasione dei festeggiamenti per il suo 50esimo anniversario. Chi morirà? Cosa succederà? Sono tutte domande destinate a rimanere senza risposta visto che, al momento, sembra che The Halcyon 2 non ci sarà. Per la serie non è arrivato il rinnovo ma c'è ancora chi spera che qualcosa possa cambiare. Una serie di sondaggi e di petizioni chiedono a gran voce la seconda stagione della serie soprattutto alla luce del colpo di scena che chiuderà la prima e le potenzialità che la serie ancora aveva pronte da sviluppare.

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO PER THE HALCYON 2

LA SECONDA STAGIONE CI SARÀ?

Una piccola possibilità su un possibile rinnovo è arrivata dalla società di produzione, la Left Bank, che ha iniziato una corsa contro il tempo alla ricerca di una nuova casa per la seconda guerra mondiale ma ci tiene a precisare: "Nulla è confermato al momento. Credo che si stia provando [...] È difficile con i tempi, perché in realtà il nostro periodo di opzione sugli attori sta per finire, e abbiamo il nostro bellissimo hotel in piedi a West London, e ogni settimana che ci sta costando un sacco di soldi. Quindi penso che una decisione definitiva dovrebbe arrivare molto presto". Sono molti gli spettatori che sono stati lasciati ai margini e in sospeso a cominciare da Toby e Adil? Cosa ne sarà di loro dopo il "tradimento"? Lady Hamilton dimenticherà quello che ha fatto e visto nel finale della stagione? Altre domande le conosceremo solo questa sera con la messa in onda del finale della prima stagione in onda oggi, 25 luglio, su Rai1.

