The Halcyon/ Anticipazioni ultima puntata: scoppia l’amore tra Emma e O’Hara (25 luglio)

THe Halcyon

The Halcyon torna in onda questa sera, su Raiuno, con l’ultima puntata della stagione. La serie tv inglese che, in patria, ha incollata davanti ai telespettatori una media di sette milioni di telespettatori, in Italia, complice anche la stagione estiva, non è riuscita a ripetere il risultato. La serie, infatti, è stata seguita da una media di due milioni di telespettatori a puntata. The Halcyon, però, è sicuramente una delle serie tv meglio realizzate. Il pubblico ha particolarmente apprezzato la storia, i costumi e un cast di attori che si è calato perfettamente nei panni dei vari personaggi, alle prese con situazioni difficili durante la seconda guerra mondiale. Cosa succederà nell’ultima puntata? Tra Emma e O’Hara scoppierà l’amore? In attesa di scoprirlo vi ricordiamo che anche gli ultimi due episodi di The Halcyon potranno essere seguiti su Raiuno o in mobilità, attraverso lo streaming grazie a Rai Play e sui dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone scaricando l’apposita applicazione.

THE HALCYON, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 25 LUGLIO

TOBY TRADITO DA ADIL

Tra Emma e il giornalista Joe O’Hara il feeling aumenta. Mentre si trovano a cena, i due sono sempre più in sintonia e, alla fine della serata, si scambiano anche un bacio. Purtroppo, alla scena, assiste Freddie, tornato a casa dopo aver ricevuto un permesso. Dopo aver visto la sua innamorata baciare un altro, Freddie decide di andarsene. Per Adil, nel frattempo, innamorato di Toby, la situazione diventa sempre più complicata. D’Aberville continua a minacciarlo e gli ha chiesto di sottrarre informazioni riservate al suo fidanzato. Toby è così costretto a mettere in pericolo il secondogenito degli Hamilton. Toby, così, viene accusato di tradimento alla patria per aver venduto informazioni riservate alla Germania di Hitler. Il giovane viene poi rilasciato ma le indagini continuano. Toby, tuttavia, non immagina affatto che a tradirlo sia stato proprio Adil. La storia d’amore tra Sonny Sullivan e Betsey continua ma la loro relazione è continuamente esposta ad insulti razzisti. Infine, D’Aberville decide di sposare Priscilla. Le nozze saranno davvero celebrate?

