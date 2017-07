Un posto al sole: Patrizio pronto per il suo provino al reality show (Anticipazioni puntata 25 luglio)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, LE ANTICIPAZIONI: FRANCO PRESTO NEI GUAI?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, come sempre su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dall'amicizia nata tra Franco e don Peppino, fatto che in futuro potrebbe riservare più di qualche insidia. Boschi, infatti, si sentirà molto vicino al proprietario del garage ma allo stesso tempo si renderà conto che ci sarà più di qualcosa di non detto con lui. Franco scoprirà il grande segreto dell'amico prima che sia troppo tardi?

SI AVVICINA IL PROVINO DI PATRIZIO

Anche altri abitanti di Palazzo Palladini saranno chiamati questa sera ad affrontare dei problemi. Il primo di essi sarà Guido, che ha scherzato con il fuoco rifiutando di soddisfare Mariella in ogni sua richiesta. Per questo il comandante Del Bue deciderà di mettere alla prova la compagna, scoprendo se possa avere un amante. Resterà sorpreso dalla sua amicizia con Sergio? Da giorni le puntate di Un posto al sole continuano a concedere ampio spazio al provino del reality show culinario al quale hanno deciso di partecipare sia Patrizio che Raffaele. Il ragazzo si era arrabbiato molto con il padre, dopo avere scoperto che anche lui avrebbe fatto del gruppo e con il passare dei giorni la sua tensione crescerà. Sarà oramai il giorno precedente al provino e il figlio di Ornella sarà molto preoccupato e teso. D'altra parte si renderà conto di avere esagerato con le accuse al padre e proverà a fare un passo indietro. Riuscirà a farsi perdonare?

© Riproduzione Riservata.