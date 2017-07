Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma è single? I rumors e le reazioni dei fan di Giorgio Manetti (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile rottura fra Gemma Galgani, protagonista delle ultime stagioni del trono over, e Marco Firpo, il cavaliere ligure che ha fatto breccia nel suo cuore. Dopo un iniziale idillio sbandierato ai quattro venti proprio dalla dama nei primi giorni di questa calda estate, fra i due sembrerebbe esserci aria di crisi, tesi avvalorata dal parere dei tanti fan che, ormai da giorni, continuano a sottolineare la strana assenza di Marco Firpo dalla vita "social" di Gemma Galgani. Si tratta solo di rumors della rete o dietro a questa vicenda vi è un briciolo di verità? “La felicità è a due passi da noi, basta volerla ma comprendo che a volta possa risultare difficile perché questo è un mondo che ci da tanto ma ci toglie anche molto senza che noi ce ne accorgiamo”, ha scritto Gemma Galgani di recente sui social e il suo post, a quanto pare, sembra voler confermare la sua determinazione a non voler rinunciare al lieto fine. Marco Firpo ne farà parte?

UOMINI E DONNE, TRONO OVER

I FAN DI GIORGIO MANETTI

È una Gemma Galgani diversa dal solito quella che ieri si è espressa sul suo profilo ufficiale parlando di giudizi e su ciò che la gente dice a volte senza riflettere. Ma cosa spinge la dama del trono over a esporsi più del solito sul suo profilo Facebook? Il suo stato d’animo è nato a causa dei rumors che ipotizzano una rottura con Marco Firpo? Per il momento, la dama non ha né confermato né smentito tale eventualità, eppure sono in molti a sperare che a settembre la dama possa tornare nello studio di Uomini e Donne e ricominciare un nuovo capitolo con il suo ex storico Giorgio Manetti. “Non vedo l'ora di rivederti ad uomini e donne ma il mio cuore è a pezzi – ha scritto infatti una fan sul profilo ufficiale del cavaliere - il mio desiderio non è stato esaudito: vedere te e Gemma di nuovo insieme ..saluti”, “Sperando a settembre di rivederti con Gemma. Eravate bellissimi insieme!!! Credo anche che tu sia ancora preso da lei(…)”

