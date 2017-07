Uomini e Donne/ Anticipazioni, via il “segui” da Mario, nuove accuse per Claudio Sona (Trono Classico)

Claudio Sona (Facebook)

A poche settimane dalle accuse mosse da Juan Fran sierra nei suoi confronti, Claudio Sona non smette di far parlare di sé. Stavolta, però, l’ex protagonista del trono classico è finito nella bufera per aver smesso di seguire Mario Serpa su Instagram, un gesto apparso ai suoi follower come una nuova mancanza di rispetto nei confronto di un uomo che, fino a qualche mese fa, ha condiviso con lui una delle strie d’amore più belle e discusse degli ultimi anni. L’ex tronista, però, ha precisato subito di non avere un ruolo in questa faccenda, rivelando di aver subito un attacco da parte di un haker che si sarebbe introdotto nel suo account ufficiale di Instagram per cancellare il suo “segui” dal profilo di Mario Serpa. Ecco le sue parole: “Dopo mesi di tentativi, sono riusciti a violare il mio profilo instagram”, ha detto il Sona, anche se dopo il chiarimento c’è ancora qualcuno che dubita delle sue parole.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO

CLAUDIO NON SEGUE PIÙ MARIO, TUTTA COLPA DEGLI HAKER?

Sorride Claudio Sona mentre risponde, a mezzo Instagram, a tutte le polemiche che nelle ultime settimane hanno interessato il suo profilo Instagram. Dopo la bufera nata dalla sua love story con Juan Fran Sierra, infatti, il popolo del web si è scagliato contro di lui per aver eliminato il “segui” dl profilo instagram del suo ex, Mario Serpa. Oggi, però, l’ex tronista del trono classico sceglie di voltare pagina e di rispondere con un sorriso a tutti quelli che, nelle ultime ore, hanno messo in discussione la genuinità dei suoi comportamenti. “Una bella risata come colonna sonora della mia vita”, ha detto infatti Claudio Sona e la sua foto, pubblicata nel primo pomeriggio di ieri, ha collezionato moltissimi like. Se vi siete persi la sua immagine o se volete provare a interagire con il protagonista di Uomini e donne direttamente sui social, potete cliccare qui.

