WIND SUMMER FESTIVAL 2017 / Puntata puntata: quale sarà la canzone dell'estate? (25 luglio)

Wind Summer Festival 2017

Stasera, martedì 25 luglio 2017, andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa, l'ultima puntata del Wind Summer Festival. Il programma ci ha tenuto compagnia per tutto il mese di luglio e dalla splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma, abbiamo ritrovato Alessia Marcuzzi affiancata per la prima volta da Nicolò De Devitiis (conosciuto come iena de Le Iene Show) e Daniele Battaglia. Parole di stima per le due nuove spalle da parte della conduttrice TV: “Daniele è il padrino di mia figlia Mia e lo conosco da quando stavo con Francesco Facchinetti, è uno di famiglia e un bravo professionista. Nicolò l’ho incontrato alle Iene e lo trovo simpatico e in gamba. Sono due volti freschi e molto apprezzati”. Tanti gli artisti che si sono avvicendati sul palcoscenico con le loro hit musicali e tra questi, abbiamo ritrovato volti giovanissimi (come nel caso di Riki, Federica e Thomas) e anche evergreen della musica (Umberto Tozzi, Nek, Max Pezzali) e graditi ritorni (come nel caso di Valeria Rossi).

WIND SUMMER FESTIVAL 2017, PUNTATA FINALE 25 LUGLIO: CHI SARÀ IL VINCITORE?

TUTTI I CANTANTI

Dopo tre serate piene di musica e con la gara tra giovani, si concluderà stasera la nuova edizione del Wind Summer Festival 2017, da Piazza del Popolo. A partire dal prime time, la rete ammiraglia di Casa Mediaset avrà modo di ospitare la musica che ci accompagnerà per tutto il resto dell'estate e l'evento, oltre ad essere trasmesso su Canale 5, verrà mandato in onda in contemporanea anche sulle frequenze di Radio 105, emittente radiofonica ufficiale della trasmissione. Per la regia di Roberto Cenci, saliranno sul palcoscenico i volti più amati di questi ultimi tempi, ecco la lista ufficiale a seguire. I nomi degli artisti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco durante il quarto imperdibile appuntamento: Il Volo, Giorgia, Francesco Renga, Nek, 2Cellos, Ofenbach, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Nina Zilli, Riki, Samuel, Ermal Meta, Alessio Bernabei, Alexia, Baby K, Fabrizio Moro, Il Cile, Irama, Kadebostany e Tiromancino. Oltre ai volti noti, non dimentichiamoci anche della gara giovani che stasera decreterà il vincitore assoluto dell'intera edizione.

GARA GIOVANI E PREMI

Il Wind Summer Festival anche questo anno ha dato spazio ai volti giovani della musica che si sono sfidati a suon di hit. Sul palcoscenico abbiamo visto esibirsi durante le tre serate: Amara, i Desideri, LowLow, Mahmood, Tony Maiello e Shade. Stasera, martedì 25 luglio 2017, durante l'ultima puntata ci sarà la sfida finale dei giovani che vedrà scontrarsi: I Desideri (in gara con il brano “Uagliò”), Shade (che canterà “Bene ma non benissimo”) e Mahmood (con la sua hit “Pesos”). Il meccanismo di votazione rimane il medesimo delle passate edizioni, con i BIG della musica che hanno votato i giovani insieme ad una giuria composta da blogger, giornalisti musicali ed esperti del settore. Durante le precedenti tre serate è stato decretato ogni volta un vincitore della tappa e stasera, i tre finalisti si scontreranno per l'ultima volta. Stasera scopriremo anche quale sarà il brano dell'estate 2017 (grazie a EARONE, la società che fornisce all'industria musicale le rilevazioni AirPlay radio e TV in tempo reale) per quanto riguarda i campioni della musica. Inoltre, concentrandoci anche sugli altri premi, verrà assegnato il premio R105 (il brano più votato dagli ascoltatori della radio di Mediaset) . Per seguire l'evento tramite social, potete seguire i canali ufficiali del programma oppure twittare su Twitter accompagnando i vostri cinguetti dall'hashtag ufficiale: #WindSummerFestival.

