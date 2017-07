ANTICIPAZIONI IL SEGRETO/ Hernando è il nuovo nemico di Cristobal Garrigues (puntata 26 luglio)

Il Segreto

TUTTI CONTRO CRISTOBAL GARRIGUES

Crescono i rivali di Cristobal Garrigues, che dovrà fare i conti con l'odio di gran parte degli abitanti di Puente Viejo. Il Segreto, in onda anche oggi dalle ore 18:45 su Canale 5, evidenzierà il rancore di Hernando nei confronti dell'ex Intendente. Quest'ultimo verrà infatti accusato di avergli sottratto in modo non corretto alcuni suoi dipendenti in seguito all'offerta di stipendi più alti. Il marito di Dos Casas si preparerà quindi ad affrontare il rivale, intimandogli di smettere con tali intrighi ai suoi danni. Anche Severo avrà qualcosa da ridire al terribile individuo al quale si era rivolto qualche giorno prima con una disperata richiesta d'aiuto. In tale circostanza non avrebbe mai voluto che a Leoncio venisse fatto del male, provocando l'ulteriore rabbia da parte del suo fedele seguito. Per i Santacruz, a causa di quanto accaduto qualche giorno prima in carcere, le cose potrebbero persino peggiorare. Dovranno restare in guardia d'ora in avanti?

IL SEGRETO, LE ANTICIPAZIONI: MATIAS HA LE IDEE CHIARE?

Grandi cambiamenti caratterizzano la vita di Matias nelle puntate spagnole de Il Segreto. In esse il figlio di Emilia e Alfonso ha sposato Marcela, dopo avere scoperto che la ragazza aspettava un bambino. Se in un primo momento era sorto il dubbio riguardante le vere intenzioni della figlia del mugnaio, poi le cose si sono fatte più chiare: Marcela è una brava ragazza anche se si è trovata di fronte ad una terribile rivale in amore. I ruoli si invertiranno improvvisamente e uno dei personaggi un tempo più positivi della soap spagnola si trasformerà in una donna egoista e calcolatrice. Avrete sicuramente intuito che stiamo parlando di Beatriz, per nulla disposta a perdere l'uomo che ama senza lottare. Dopo essere diventata l'amante ufficiale del Castaneda, la figlia di Hernando non ci metterà molto ad avere un durissimo scontro con la sua rivale in amore e a umiliarla pubblicamente. A farne le spese però sarà proprio il suo amore per Matias: sorpreso e deluso per questo cambiamento, quest'ultimo finirà ad apprezzare sempre più la moglie e a volersi allontanare proprio da Beatriz. Di fatto, la spingerà verso le braccia di Aquilino...

