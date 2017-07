Anticipazioni Beautiful, puntata 26 luglio: Ridge definisce il suo piano per liberarsi di Quinn

Beautiful

RIDGE PROSEGUE NEL SUO PIANO

L'obiettivo di Ridge è chiaro da tempo nelle puntate di Beautiful, trasmesse su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 13:40. Lo stilista vuole sedurre Quinn, facendo leva sull'interessamento che la donna sembra provare nei suoi confronti, e quindi dimostrare a Eric quando la moglie sia inaffidabile. Non sarà facile ottenere tale risultato, soprattutto tenendo conto che la donna sarà particolarmente attenta alle moine del figliastro: quanto accaduto nella sauna della Forrester Creations non sarà soltanto un caso. La Fuller, infatti, manterrà le distanza ma apparirà particolarmente provata dalle recenti vicissitudini. Per questo Ridge proseguirà nel suo scopo, confrontandosi con il solo Liam riguardo le sue intenzioni. Lo Spencer sarà completamente d'accordo con il suocero, ritenendo che non ci sia tempo da perdere e che Quinn debba essere allontanata il prima possibile. A farne le spese sarebbe infatti la sua relazione con Steffy, che ha deciso di trasferirsi nel loft di Thomas in attesa che il suo divorzio da Wyatt diventi effettivo.

LIAM METTE LE COSE IN CHIARO

La decisione di Steffy ormai è stata presa, come confermato dalla puntata odierna di Beautiful. In essa l'amministratore delegato della Forrester Creations lascerà con grande dispiacere la casa sulla scogliera per trasferirsi momentaneamente nel loft di Thomas. In questo modo eseguirà ancora gli ordini di Eric che l'ha messa in guardia sul suo comportamento: non dovrà creare scandali, facendo attenzione a tenere alto il nome e l'onore della famiglia Forrester, almeno fino a quando il suo divorzio da Wyatt non sarà effettivo. Il fatto non comporterà la fine della sua relazione con Liam anche se quest'ultimo non sarà affatto felice della scelta presa dalla fidanzata. Al contrario, sarà furioso per quello che riterrà il nuovo passo falso della Fuller, decisa a riavvicinare il figlio alla quasi ex moglie. Per questo motivo, Liam deciderà di mettere le cose in chiaro con il fratello, dicendogli che non dovrà illudersi: Steffy si è allontanata provvisoriamente e molto presto tornerà a vivere da lui. Per questo Wyatt dovrà smettere di pensare di poterla riconquistare.

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI: NUOVA SORPRESA A MONTECARLO?

Le trasferte di Beautiful sono da sempre una costante per la soap americana, che almeno una volta l'anno si reca in qualche splendida località per girare alcune puntate speciali. Come abitudine consolidata, qualche settimana fa gran parte del cast si era recato a Montecarlo per ritirare per l'ennesima volta il premio come Migliore soap/telenovela al mondo. E quale migliore occasione per alcune puntate imperdibili? Lo scorso anno la relazione tra Eric e Quinn era diventata di dominio pubblico proprio nel Principato di Monaco, mentre questa volta sarà un'altra coppia la grande protagonista. Nel corso della trasferta dedicata ad un evento speciale della Forrester Creations, Katie e Wyatt si sentiranno più vicini che mai, faticando a nascondere i propri sentimenti. Ne conseguirà il primo bacio della coppia, anche se la ex signora Spencer farà subito un passo indietro, preoccupata delle opinioni delle altre persone. Non mancheranno le novità anche per altri protagonisti: Thomas e Sally, a loro volta presenti in Europa, si troveranno particolarmente lontani a causa della preoccupazione dello stilista per le sorti di Caroline.

