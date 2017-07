BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl si adegua alle richieste dell'Antitust sulla pubblicità occulta (oggi, 26 luglio)

Belen Rodriguez

VACANZE A IBIZA

La famiglia di Belen Rodriguez si sta ricompattando in quel di Ibiza, luogo in cui la showgirl più chiacchierata di Italia sta trascorrendo le vacanze estive. Dopo averla vista più che altro in compagnia del figlio Santiago e di qualche cara amica, Belen è stata raggiunta anche dai fratelli e molto presto, ci possiamo scommettere, anche dalla madre Veronica Cozzani. Cecilia e Geremias hanno già confermato la loro presenza nell'isola delle Baleari con alcune foto pubblicate nei social network, soli in piscina o in compagnia del nipotino (clicca qui per vedere Geremias insieme a Santi). Nel frattempo è impossibile fare a meno di chiedersi se la stessa ospitalità sia stata riportata anche ad Andrea Iannone: il settimanale Spy ha infatti reso noto che il pilota della MotoGp ha dovuto lasciare la villa condivisa con Belen per trasferirsi altrove, concentrandosi maggiormente negli allenamenti. Il fatto avrebbe riconfermato le tensioni con la modella anche se i due diretti interessati per il momento non hanno né confermato né smentito tale notizia.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: I PROBLEMI CON LA PUBBLICITA' OCCULTA

Anche Belen Rodriguez è finita nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che di recente si è occupata del caso dell'influencer marketing, un fenomeno sempre più usato dai vip nei social network. D'ora in avanti qualsiasi sponsorizzazione sia essa un ristorante, un prodotto di abbigliamento o una marca di cosmetici dovrà risultare chiaramente visibile e le varie star dovranno segnalarla utilizzando qualche hashtag a loro scelta quale #advertising oppure #pubblicità o altri simili. La modella argentina è sempre stata molto attenta nel segnalare ai fan qualsiasi prodotto da lei sponsorizzato ed è stata tra le prime a mettersi a pari con questa nuova disposizione. Nella pubblicità di una nota marca di cibo fast food, pubblicata qualche giorno fa su Instagram, si è già messa a pari con la richiesta dell'Antitrust aggiungendo l'hashtag richiesto. Lo stesso invece non è accaduto per il marchio di costumi da lei ideato in collaborazione con la sorella Cecilia.

