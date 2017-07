BERSAGLIO MOBILE/ Ospiti e anticipazioni: Silvio Berlusconi nel mirino

Enrico Mentana e Silvio Berlusconi

Va in onda stasera Bersaglio Mobile, lo speciale di Tg La7 dedicato ai temi di politica e attualità. Al centro del mirino, questa settimana, il presidente di Forza Italia nonché ex premier Silvio Berlusconi. Berlusconi è attualmente alla sua seconda ospitata a La7 nel giro di due settimane: sentori di una probabile ridiscesa in campo? "In realtà dal campo non sono mai uscito. Qualcuno mi ha attribuito sette vite come i gatti... io invece auguro ai gatti, da animalista, di avere quante vite quante ne ho io", ha messo in chiaro a In Onda. E sul futuro della leadership del centrodestra, oltre a ribadire che chi avrà più voti deciderà il candidato premier, il leader azzurro ha dichiarato: "Credo che la mia famiglia abbia già dato tanto, attraverso di me, all’Italia e agli italiani". Niente candidature in casa, dunque.

SILVIO BERLUSCONI: L'INTERVISTA A IN ONDA

L'ex premier ha tenuto a dire la sua circa le voci su un possibile ritorno del "figliol prodigo" Alfano dalle parti di Forza Italia. "Non accoglieremo nessuno di coloro che hanno lasciato FI, tradito gli elettori e addirittura sostenuto il Governo della sinistra". Ben vengano però, tutti quei "movimenti" (inciuci?) che consentiranno di vincere le elezioni. "L'unità dei moderati sono io", ha messo in chiaro il Cav. Quanto al Pd di Renzi: "Il Nazareno è morto da molto tempo, non per colpa nostra, ma per colpa di qualcun altro. L'alleanza non ha funzionato perché siamo completamente diversi". L’ex premier non ha dubbi sul futuro rientro di FI a Palazzo Chigi, a tal punto da arrivare a scommetterci: "Forza Italia al 30% alle prossime elezioni. Questo il mio pronostico. In palio una pizza con Telese, un pranzo con Parenzo a Napoli! Silvio Berlusconi".

