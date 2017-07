CHARLIZE THERON/ “Non posso più fumare marijuana: da ragazza non facevo altro, poi...”

Charlize Theron

Charlize Theron si lascia andare ad una confessione sul suo passato ai microfoni del programma radiofonico di Howard Stern. Bellissima e considerata una delle migliore attrici in circolazione, capace di affermarsi non solo con la sua bellezza, Charlize Theron che, nel corso della sua carriera ha scelto ruoli scomodi per i quali ha anche dovuto mettere su diversi chili, ha scelto di rivelare alcuni dettagli del suo passato rimasti finora nascosti. Per la prima volta, infatti, l’attrice ha vuotato il sacco parlando di una fase della sua vita durante la quale ha provato anche le droghe. “A 20 anni mi sono drogata. Non posso più fumare erba, divento subito poco interessante. Non voglio parlare. Mi spengo e non ho più niente da dire. Quando avevo vent’anni mi svegliavo e fumavo immediatamente marijuana, ad un certo punto non sono più riuscita a farlo. Andava tutto bene poi un giorno non so come mi sono semplicemente seduta sul divano e non riuscivo più a muovermi. Ora vado a dormire alle nove meno un quarto la sera e mi sveglio alle sei e mezza la mattina”, ha confessato l’attrice.

CHARLIZE THERON, LA CONFESSIONE SUL PASSATO

L’USO DELLE DROGHE PESANTI

Oltre ad aver fumato erba quando aveva 20 anni, Charlize Theron non ha nascosto di aver provato di tutto. Senza peli sulla lingua, la bellissima attrice sudafricana ha confessato di aver fatto anche uso di droghe pesanti. “Beh, ho sperimentato, sì. E anche l’ecstasy, non ne ho usata molta, ma l’ho presa. Quando avevo vent’anni pensavo che se avessi avuto dei figli mi sarei persa un sacco di cose della vita, poi ho compiuto trent’anni e ho capito che ne avevo avuto abbastanza”, ha spiegato. Quella vita, però, fa parte del passato. Oggi, Charlize è una donna che segue uno stile di vita sano e che vuole essere da insegnamento a tutte le sue fans.

