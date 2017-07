Cherry Season: un nuovo viaggio per Oyku e Ayaz? (Anticipazioni puntata 26 luglio)

Cherry Season

LE VACANZE DI OYKU E AYAZ

Sono puntate di passaggio quelle che attendono i fan di Cherry Season su Canale 5. In esse, infatti, i protagonisti Oyku e Ayaz non dovranno affrontare ricatti, litigi o problemi di vario tipo ma saranno chiamati a godere al massimo la loro relazione. La crudeltà di Mete è solo un lontano ricordo e, dopo il chiarimento e l'abbraccio con Ayaz, anche il fratello di Burcu è stato riaccolto nella compagnia, dimenticando il suo doloroso passato. Proprio a lui e a tutti gli altri amici, i due protagonisti proporranno un viaggio in una Spa, per riprendersi dalle fatiche e dalle preoccupazioni degli ultimi tempi. Mete sarà il primo ad accettare e proporrà ad Isik di accompagnarlo in questa nuova avventura. Il loro rapporto, infatti, sarà sempre più intimo e la coppia (superato anche il recente problema relativo all'arresto dell'architetto) si frequenterà oramai in pianta stabile. E' ancora prematuro però parlare di amore, considerando che il cuore di Mete batterà ancora per l'ex amante Seyma, soffrendo per averla costretta ad abortire.

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI: L'INSOFFERENZA DI EMRE

Mentre Ayaz e Oyku progetteranno il loro soggiorno in una Spa in compagnia degli amici più cari, oggi a Cherry Season qualcuno declinerà l'invito. Emre purtroppo non sarà in grado di pagare una simile trasferta per sé e la sua fidanzata e neppure i doppi turni di lavoro basteranno per migliorare una compromessa situazione economica. L'insofferenza da parte sua si farà sempre più evidente: il ragazzo si dirà stanco di essere considerato 'il povero' della compagnia e di non essere capito neppure da Burcu. Nonostante il loro amore, infatti, la figlia di Bulent continuerà a fare progetti per il futuro e a non comprendere le ragioni della stanchezza del fidanzato. La vedremo persino arrabbiarsi quando lui si addormenterà non ascoltando la sua dichiarazione d'amore. Per una delle coppie più longeve della soap turca si aprirà un nuovo periodo di crisi? E se sì, con quali conseguenze nel loro rapporto?

© Riproduzione Riservata.