DISEGNO D’AMORE / Su Canale Cinque il film diretto da Michael Damian con Giulia Nahmany (26 luglio 2017)

Disegno d'amore, Il film in onda su Canale 5

IL CAST NELLA COMMEDIA DI CANALE 5

Disegno d'amore è la commedia di genere sentimentale che andrà in onda su Canale 5 nella sua programmazione pomeridiana di mercoledì 26 luglio alle ore 16.30. Il film è stato diretto da Michael Damian, che ha realizzato pellicole come Io e Marley 2, Natale a Castlebury Hall e il più recente New York Academy. Gli attori principali sono l'attrice israeliana Giulia Nahmany, apparsa recentemente nella miniserie Harley and the Davidsons e David Oakes, volto noto del piccolo schermo britannico, con prodotti televisivi come I pilastri della terra e The white queen. Nel cast spicca anche Jane Seymour, nota in Italia grazie al telefilm La signora del West. Oltri attori sono: Olivia Hallinan, David Lipper, Rebecca Calder e Alexandra Weaver.

DISEGNO D'AMORE, LA TRAMA

Danielle Luca è una giovane donna rumena, che da anni lavora nel mondo della moda come giornalista per il magazine Beguile. La ragazza ha un grande talento ma deve fare continuamente i conti con le prepotenze della direttrice del giornale, Vivien Thompson e gli sgambetti dei suoi colleghi. Un giorno una sua collega riesce a rubarle l'idea di un importante progetto editoriale e quando Danielle cerca di riappropriarsene nessuno le crede e così viene cacciata dal giornale. Il colpo di grazia arriva con il tradimento del suo fidanzato e così la ragazza decide di lasciare New York e tornare per qualche tempo dai suoi genitori in Transilvania.

La vita in campagna non è facile per una ragazza abituata al lusso e al glamour di New York ma grazie agli affetti sinceri della sua famiglia Danielle riesce a dimenticare la delusione per il lavoro. Un giorno la sorella chiede di confezionarle l'abito da sposa e così dopo tanto tempo la giovane riprende in mano la sua macchina per cucire, grande passione messa da parte per il giornalismo di moda.

Nel frattempo a bordo del suo scooter rosa investe un ragazzo di nome Adrian Edwards. Il giovane britannico si trova nel paese per affari non meglio specificati. Tra i due nasce subito una forte sintonia, che presto si trasforma in una storia d'amore. Nel frattempo altre donne del villaggio chiedono a Danielle di confezionare abiti tradizionali rumeni con un tocco di glamour. Gli abiti hanno successo e in poco tempo il lavoro di designer di Danielle viene notato anche dalle riviste. La ragazza riesce a creare una collezione da presentare alla Fashion Week di New York ma va via demoralizzata quando scopre che Adrian è il proprietario della fabbrica del paese ed è ad un passo dal farla chiudere. Il talento e l'intraprendenza di Danielle permetteranno alle donne del paese di mantenere il loro lavoro, trasformando la fabbrica in un laboratorio di moda e chiarite le divergenze con Adrian, anche l'amore trionferà.

© Riproduzione Riservata.